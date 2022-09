La colère de Joe Locke contre Netflix après l’annonce du tournage de la saison 2 de Heartstopper

Netflix

La deuxième saison de bouchon de coeur le tournage a commencé, mais Joe Locke n’est pas entièrement satisfait. Savoir pourquoi.

©IMDBJoe Locke dans Heartstopper

Il y a quelques mois à peine, Netflix a surpris ses utilisateurs avec la première de bouchon de coeur. La série est accompagnée d’une saison de huit épisodes qui racontent une histoire d’amour captivante, divertissante et passionnante. Mettant en vedette Joe Locke et Kit Connor, la bande dessinée est basée sur les bandes dessinées d’Alice Oseman. et suit l’histoire de Nick et Charlie, deux jeunes qui ont commencé comme amis, mais qui se rendent compte plus tard que l’amour l’emporte sur tout.

Sans doutes bouchon de coeur raconte une histoire de dépassement, d’émotions et, bien sûr, de compréhension des préférences sexuelles. Eh bien, la vérité est que Charlie souffre de nombreuses agressions et discriminations après avoir avoué son homosexualité, ce qui envoie Nick dans un labyrinthe de peur et d’indécision. Mais, ensemble, ils surmontent toutes les difficultés et avancent vers ce qui a été la plus belle parcelle jusqu’à présent en 2022.

A tel point que lorsque Netflix a confirmé que bouchon de coeur aura la saison 2 les fans étaient ravis. Cependant, la joie était encore plus grande hier lorsque le géant du streaming a confirmé, avec une vidéo, qu’ils avaient commencé à tourner les nouveaux épisodes. Quelque chose qui, sans aucun doute, a ravi tout le monde, mais qui a fait Joe Locke avec la plateforme. Eh bien, selon lui, ils l’ont capturé très moche dans une image qu’ils ont partagée sur Twitter.

Le compte officiel de Netflix Brésil a mis en ligne une photo dans laquelle Joe Locke fait un câlin à Kit Connor annonçant ainsi son retour sur le plateau. Mais, Locke n’a pas aimé la carte postale et a écrit : « Tu m’as sali avec cette image Netflix, mais je te pardonne”. Ce commentaire a été, immédiatement, fortement repris par ses fans, dont beaucoup ont réfuté ses propos, affirmant qu’il était parfait et qu’il est parfait en général.

De plus, la vérité est que pour les téléspectateurs de la série, toutes les photos partagées de Locke et Connor génèrent toujours beaucoup de fureur. C’est parce qu’ils ont tous les deux une chimie inégalée qui se développe avec le temps. Bien sûr, il convient de noter que les acteurs ne sont que de bons amis et que leur relation n’est pas allée au-delà.

