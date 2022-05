La colère de Dieu : première bande-annonce et date de sortie du thriller argentin sur Netflix

Netflix

Netflix a présenté la première bande-annonce officielle et la date de sortie de son prochain film argentin, La Colère de Dieu. Ne le manquez pas!

©NetflixLa colère de Dieu : première bande-annonce et date de sortie du thriller argentin sur Netflix.

le service de streaming Netflix continue de parier sur la réalisation de productions en Argentine, après des succès de visualisations telles que Le Marginal, Le Royaume Oui Grêle, entre autres. Bientôt, ils seront en première La colère de Dieu, un film présenté il y a quelques semaines et qui suscite déjà une attente du public pour son intrigue et ses protagonistes. Ce mardi, la première bande-annonce est arrivée et nous vous l’apportons ici pour commencer à palpiter ce qui sera vu.

Il s’agira d’une adaptation du roman « La mort lente de Luciana B. » écrit par Guillermo Martínez, réalisé par Sebastián Schindel. L’un de ses principaux attraits est son casting, puisqu’il sera composé de Diego Perettiétoile de Le Royaume; Juan Minujin, l’un des acteurs principaux d’El Marginal ; Oui Macarena Achagaqui a caractérisé Michelle Salas dans la fiction de Luis Miguel.

« Les proches de Luciana meurent mystérieusement les uns après les autres, et le cercle se resserre autour d’elle. La présence de son patron, un écrivain énigmatique au comportement suspect, plane sur les événements derrière un voile de terreur. Alors qu’elle fait l’impossible pour sauver sa sœur Valentina , seule parente encore en vie, Luciana se retrouve à la croisée des chemins entre la raison et la mort. Dans la course contre la montre pour faire éclater sa vérité, un pacte de sang est scellé pour se venger »avance son synopsis officiel. Découvrez sa bande-annonce !

+Quand The Wrath of God sera-t-il diffusé sur Netflix ?

Comme annoncé à la mi-mai de cette année, le film La colère de Dieu Il sera présenté en première sur Netflix le 15 juin. Dans son avance, le thriller promet des mystères choquants dans ses personnages, ainsi que de belles performances de son casting principal, qui sera accompagné de Monica Antonopoulos, Esteban Mentasti et Horacio Mentasti.

« Made in Argentina » est le plan assigné par la plateforme en 2022 et La colère de Dieu Il se dirige vers l’une des productions nationales susceptibles d’attirer le plus l’attention des abonnés. Bientôt, nous aurons de nouvelles versions comme Le photographe et le facteur : le crime de Cabezas, Pipa, Palermo Division, Elena sait Oui matrimillas.

