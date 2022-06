La colère de Dieu : où le film Netflix a été tourné

Netflix

Mercredi, le nouveau film de Sebastián Schindel avec Macarena Achaga, Diego Peretti et Juan Minujín a été présenté en première sur Netflix. C’était dans les tendances sur la plateforme.

©NetflixLe film est parmi les plus vus sur la plateforme.

Mercredi 15 juin dernier, la première d’une des nouvelles fictions argentines produites par Netflix, qui font partie du projet grandissant de la plateforme de produire de plus en plus d’histoires originales traversées par les idiosyncrasies des pays où son catalogue est accessible. Il s’agit de La colère de Dieuun film réalisé par Sebastián Schindel qui mettait en vedette le rôle principal de Juan Minujín, Diego Peretti et Macarena Achaga.

L’histoire de La colère de Dieu se concentre sur la vie de Lucianaune jeune femme qui travaille comme assistante d’un célèbre écrivain du nom de famille Kloster. Cependant, après un problème entre les deux, une série de morts mystérieuses la poussera à soupçonner que l’auteur est un facteur clé derrière chaque mort mystérieuse. Par conséquent, il demandera de l’aide au journaliste Stephen Kingafin de trouver la réponse derrière tout le mystère.

+Où a été filmé The Wrath of God ?

Le nouveau film de Netflixqui s’inspire du roman écrit par l’auteur argentin Guillaume Martinez, La mort lente de Luciana B., a été tourné entièrement dans le pays. Elle se déroulait principalement à Buenos Aires dans la partie centrale de la ville (notamment pour les séquences nocturnes), où ils ont même pu couper la circulation dans une des rues pour filmer la scène de l’incendie. Mais il y avait aussi deux autres endroits qui se démarquaient des autres au moment du tournage :

2 – La Librairie Ateneo

La librairie située au 1800, rue Santa Fe, dans ce qui serait le Barrio Norte de la ville de Buenos Aires, était l’un des points les plus importants du film. L’histoire commence et se termine là, avec la séquence de présentation du livre de Kloster. L’architecture du lieu a un théâtre où il travaillait autrefois grand cinéma splendide et il a non seulement des sièges mais aussi des loges. Cet endroit a même été choisi pour mener des interviews avec le casting de la série.

1 – Mar del Plata

La station balnéaire par excellence de la République argentine a été choisie pour implanter la résidence d’été de la famille de Luciana. C’est là que les morts mystérieuses commencent à se produire et où Luciana voir pour la première fois Kloster après avoir eu leurs différends avec lui. Vient d’abord la mort de son frère aîné, qui travaille comme sauveteur, puis ses parents sont empoisonnés par la tarte aux champignons.

