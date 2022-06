La colère de Dieu : aura-t-elle une suite sur Netflix ?

Netflix

netflix lancé La colère de Dieu avec style, faisant fureur dans le monde entier et les fans se demandent déjà si le film argentin aura une suite. Nous vous disons.

©NetflixLuciana et Kloster

Le 15 juin dernier, Netflix sorti dans le monde entier La colère de Dieu, un film argentin qui a provoqué une grande fureur et un impact dans le monde entier. Protagonisée par Diego Peretti, Juan Minujin Oui Macarena Achaga, ce long métrage mêle drame, suspense et a son côté thriller psychologique. Avec une histoire prenante et des moments de pure tension, le film est devenu l’un des plus choisis de la plateforme.

De quoi s’agit-il? La colère de Dieu c’est basé sur le livre La mort lente de Luciana B et suit la vie, comme le dit le titre, de Luciana (Macarena Achaga), une jeune femme qui ne cesse de subir la mort de proches autour d’elle. C’est pourquoi, lorsque les deux derniers membres de sa famille sont en danger, il doit trouver les moyens nécessaires pour les empêcher de suivre le même chemin que ses deux frères et son père.

Pour Luciana, tous les décès sont un motif de vengeance de Kloster (Diego Peretti), un écrivain célèbre avec qui elle a travaillé et qu’elle a dénoncé pour harcèlement au travail. C’est pourquoi, afin de résoudre ce problème et de ne plus subir de pertes, il décide de demander l’aide d’Esteban Rey (Juan Minujín), un journaliste qui s’oppose au romancier à succès.

Sans aucun doute, il s’agit d’un complot policier dans lequel il est clair que la vengeance est servie sur une assiette froide. A tel point que de nombreux fans du géant du streaming se demandent déjà si l’histoire aura une suite. Cependant, la réalité est que depuis L’entreprise de Ted Sarandos Ils n’ont pas encore confirmé la nouvelle que tout le monde attendait. Mais, si c’est le cas, ce sera encore quelques mois avant sa première.

Eh bien, en tenant compte des délais de production la suite de La colère de Dieu devrait commencer le tournage dans les prochains mois et pourrait atteindre Netflix au début de 2023. Même ainsi, cela n’est pas confirmé et il est probable que la société attendra un mois après la première du film pour pouvoir le renouveler. Bien que, pour dire la vérité, l’histoire ait eu une grande conclusion et, pour la continuer, ils devraient chercher une tournure inattendue.

