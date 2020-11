La coiffeuse de Marilyn Monroe révèle pourquoi elle a refusé de porter une culotte pour la première de «  Certains l’aiment chaud  » en 1959

La bombe blonde a également utilisé de l’eau de Javel en dessous.

Marilyn Monroe a assisté à l’une de ses plus grandes premières de films sans sous-vêtements, selon des notes écrites par son ancien coiffeur dans un nouveau livre.

La starlette de cinéma décédée avait également un penchant pour le blanchiment de ses régions inférieures, a noté son coiffeur Kenneth Battelle dans le tout récemment publié, Kenneth: pure élégance.

Bien que Battelle soit mort en 2013, ses histoires sur la bombe blonde ont été incluses dans le livre sur sa carrière de travail avec des starlettes de la liste A dans les années 1950 et 1960.

Dans des extraits du tell-all partagé par Le courrier quotidien, Battelle a écrit qu’il avait rencontré Monroe pour la première fois en 1958 après avoir subi une perte de cheveux due à un échouage important et à une permanente pendant le tournage du film. Certains l’aiment chaud avec les co-stars Jack Lemmon et Tony Curtis.

Battelle était au premier plan pour être témoin de l’obsession du public pour la starlette, ainsi que de sa vulnérabilité. Le coiffeur a affirmé avoir sauvé la journée avant la première mondiale de Certains l’aiment chaud après qu’un dirigeant de cinéma ait renversé du champagne sur la robe moulante en soie nue de Monroe lors d’une première soirée en 1959, la faisant devenir transparente.

«On pouvait tout voir, comme si elle portait un T-shirt mouillé», a écrit Battelle. «Elle allait jeter le manteau de vison sur les taches pour la conférence de presse, mais je lui ai dit que si elle ne changeait pas de robe, elle devrait au moins mettre des sous-vêtements.

Battelle a révélé que Marilyn avait refusé de porter des culottes parce qu’elle ne voulait pas de lignes visibles sous sa robe transparente, il a donc proposé une solution à un problème de poils.

« J’ai dit. « J’ai entendu dire que Jean Harlow ne portait pas de sous-vêtements non plus – mais elle avait l’habitude de la blanchir [pubic] les cheveux pour qu’ils ne transparaissent pas. Je suis donc descendu à la pharmacie de l’hôtel et lui ai acheté du lait en poudre de magnésie, 20% de peroxyde et des spiritueux d’ammoniaque. C’est une formule très ancienne pour décolorer les cheveux. Je lui ai dit: ‘Maintenant va dans la salle de bain et javellise [it]». Rien ne transparaissait lorsqu’ils ont allumé ces lumières vives.