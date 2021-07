La Cocinera de Castamar a-t-elle été censurée ?

Les séries espagnoles et vintage sont déjà la nouvelle marque identitaire de Netflix et, Le cuisinier de Castamar est l’un d’eux. Sorti le 9 juillet, ce strip se déroule à Madrid en 1720 et se concentre sur la vie de Clara Belmonte, une cuisinière qui commence à travailler à Castamar, fuyant ainsi un passé douloureux sans imaginer que le duc de cette résidence partait pour devenir son. grand amour.

Avec une seule saison et dix épisodes, Le cuisinier de Castamar Il est devenu l’une des fictions les plus regardées sur le service de streaming grâce à son histoire émotionnelle, démontrant ainsi également l’addiction générée par les séries espagnoles chez les utilisateurs. Cependant, malgré le fait que beaucoup aient été ravis de cette bande dessinée basée sur le roman de Fernando J. Múñez, la fin de celle-ci en a déçu plus d’un.







C’est parce que ce qui est capturé sur le petit écran est très différent de ce que le véritable écrivain de Le cuisinier de Castamar dicté dans ses écrits. À tel point que la coordinatrice du scénario de fiction, Tatiana Rodríguez Vázquez a expliqué que «Dès le début, la chaîne voulait que Clara et Diego soient un couple, mais il y avait des problèmes pour les relier organiquement”.

Plus tard, Rodríguez Vázquez a également assuré : «A un moment on a pensé qu’ils ne suivraient pas leur histoire, mais qu’ils ne pouvaient pas se rendre compte qu’une vie en commun nous semblait une fin bien triste”. Et, après cette explication, il a déclaré qu’ils ont fini par changer la fin : « notre grand défi était de faire un peu différent parce que tout le monde s’attendait à ce qu’ils finissent ensemble. Et le grand dilemme était aussi de savoir qui avait donné sa vie, puisque la relation était interdite« , Il a dit.

Castamar’s Cook a eu une fin très différente. Photo : (Netflix)



Et, au même moment, il a également condamné : «Nous ne voulions pas que Clara démissionne. Il nous a semblé que cela trahissait le personnage. La cuisinière est une femme qui préfère sa formation au mariage« Et, pour terminer, il a claqué: »mais dans le livre, ils se marient et elle abandonne la cuisine, ce qui était l’une des choses contre lesquelles nous avons résisté”. Quoique, pour savoir si l’histoire de Diego et Clara continue, la série devrait produire un deuxième volet même si le livre n’a pas de suite.