La co-star de Pirates des Caraïbes pense que Jack Sparrow de Johnny Depp devrait revenir

Il existe actuellement quelques idées différentes pour les futurs versements de la franchise Pirates des Caraïbes, mais aucune d’entre elles n’inclut l’emblématique capitaine Jack Sparrow de Johnny Depp. Eh bien, c’est quelque chose qui ne va pas avec Depp Pirates co-star, Kevin McNally, qui personnellement ne voit aucune raison pour laquelle Jack Sparrow ne devrait pas revenir.

« Je n’ai jamais vu l’ombre d’un côté sombre chez Johnny. Je vois un grand humanitaire et un être humain magnifique. Je ne vois aucun obstacle à ce qu’il revienne et joue Jack Sparrow. »

Tandis que Kevin McNally, qui a joué le premier lieutenant de Jack Sparrow, M. Gibbs tout au long de la pirates des Caraïbes franchise, n’est pas contre de nouvelles aventures, il a clairement un problème avec l’exclusion de Johnny Depp, estimant que c’est le personnage de Jack Sparrow qui a conduit la franchise à devenir si populaire en premier lieu.

« Je pense qu’il y avait un sentiment général que sans Jack, il n’y a pas de franchise Pirates. Et il y a probablement beaucoup de vérité là-dedans. Mais maintenant, il y a eu des questions à ce sujet, certainement pourquoi ne pas avoir d’autres films de Pirate et certainement alors pourquoi pas Jack de retour ou Jack jouant un rôle différent, je veux dire, j’y réfléchissais l’autre jour et vous pouvez facilement penser à des histoires dans lesquelles peut-être que quelqu’un cherche Jack et vient voir M. Gibbs et lui dit : « Comment pourrais-je trouver Jack ? » »

En plus de lancer sa propre idée sur la façon de faire revenir Jack Pirates des Caraïbes 6, l’acteur est clairement dans le coin de Depp. C’est loin d’être la première fois que Kevin McNally défend Depp et affirme sa conviction que Jack Sparrow devrait être ramené quelle que soit la direction prise par la série. « Oui est la réponse simple à [whether Depp should be in the new film]. Mes sentiments à ce sujet sont très complexes car dans un sens, il y avait un léger sentiment que la franchise elle-même s’était un peu jouée, donc un redémarrage est une idée raisonnable », a déclaré McNally. « Je ne pense pas qu’un redémarrage, si vous se concentrer sur des personnages plus jeunes, devrait toujours exclure Jack Sparrow. »

Il est impossible de nier que la performance de Depp alors que Jack Sparrow a élevé le pirates des Caraïbes dans les échelons supérieurs de l’air du temps culturel, mais il y a sûrement plus d’histoires à raconter en dehors de Sparrow ? Pour l’instant, on ignore en grande partie ce que Disney prévoit de faire avec pirates des Caraïbes, des rapports antérieurs ayant affirmé que deux films distincts étaient actuellement en développement. Le premier aurait été écrit par Christina Hodson et aurait exploité La brigade suicide La star Margot Robbie dirigera la sortie, avec le plan prétendument de créer un redémarrage total. Le second est écrit par le duo de Ted Elliot et Craig Mazin et, bien qu’il n’ait pas été confirmé, il s’agira probablement d’une suite plus directe.

Pour ce que ça vaut, Johnny Depp lui-même a depuis révélé qu’il ne manque pas le personnage du capitaine Jack Sparrow, du fait qu’il « ne le quittera jamais », et qu’il est toujours « prêt à dire des bêtises pour faire rire les gens », affirmant même qu’il jouerait volontiers le rôle de Jack lors des anniversaires d’enfants. Cela nous vient de L’Express.

Sujets : Pirates des Caraïbes 6, Pirates des Caraïbes