La co-star de Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes se penche sur le retour possible de Jack Sparrow

L’idée d’un pirates des Caraïbes film sans le capitaine Jack Sparrow de Johnny Depp est apparemment quelque chose avec lequel les fans ne sont pas vraiment d’accord. On ne sait pas encore si le personnage reviendra pour le sixième film tant évoqué, mais l’une des co-stars de Depp, Greg Ellis, pense que, s’il était laissé de côté, cela équivaudrait à avoir un navire sans capitaine.

« Je pense que pour Pirates 6… dans un monde idéal, chaque personnage dont les fans sont tombés amoureux pourra revenir pour tout conclure. En fin de compte, cela se résume au scénario et à l’histoire. Si Jack Sparrow est Ce n’est pas la clé, sinon l’élément clé, pour conclure une franchise de plusieurs milliards de dollars, n’est-ce pas comme ne pas avoir le capitaine Kirk dans [the original] Star Trek? »

Greg Ellis, qui a joué le lieutenant-commandant Theodore Groves dans le pirates des Caraïbes films, a également eu des relations avec le système judiciaire tout comme Johnny Depp, et a récemment écrit un livre intitulé L’intimé : Dévoiler le cartel du droit de la famille, avec une introduction écrite par Depp. De toute évidence, l’acteur a des sentiments forts concernant l’inclusion de Depp dans le pirates des Caraïbes la franchise va de l’avant, estimant même que Jack Sparrow devrait rester la figure centrale. Bien que sa comparaison avec Star Trek n’est peut-être pas le meilleur à faire, car il y a eu plusieurs versements dans cette franchise qui se sont très bien passés sans le capitaine Kirk …

Il ne s’agit bien sûr pas de diminuer le rôle de Depp dans le pirates des Caraïbes série, avec son personnage élevant indéniablement la franchise Disney aux sommets qu’elle a finalement atteint. Jack Sparrow est devenu l’un des personnages les plus reconnaissables de l’histoire du cinéma moderne, et bien qu’une continuation sans lui puisse très bien fonctionner, on pourrait tout aussi bien avoir l’impression qu’il manque quelque chose.

En effet, Ellis n’est pas la seule co-star de Johnny Depp à penser que l’acteur et le personnage doivent revenir pour plus. Kevin McNally, qui a dépeint le fidèle second du capitaine Jack, Joshamee Gibbs, a récemment offert son point de vue et convient que Jack Sparrow devrait toujours être inclus quelle que soit la direction prise par la série. « Oui est la réponse simple à [whether Depp should be in the new film]. Mes sentiments à ce sujet sont très complexes car dans un sens, il y avait un léger sentiment que la franchise elle-même s’était un peu jouée, donc un redémarrage est une idée raisonnable », a déclaré McNally. « Je ne pense pas qu’un redémarrage, si vous se concentrer sur des personnages plus jeunes, devrait toujours exclure Jack Sparrow. »

Pour l’instant, on ignore en grande partie ce que Disney prévoit de faire avec le pirates des Caraïbes, avec des rapports affirmant que deux films distincts sont actuellement en développement. Le premier serait écrit par Christina Hodson et a fait appel à Margot Robbie pour jouer le rôle principal, avec le plan d’un redémarrage total. Le second est écrit par le duo de Ted Elliot et Craig Mazin et, bien qu’il n’ait pas été confirmé, il s’agira probablement d’une suite plus directe.

Pour ce que ça vaut, Depp lui-même a révélé plus tôt cette année qu’il ne manque pas le personnage du capitaine Jack Sparrow, l’une de ses créations les plus emblématiques, car il l’emporte toujours avec lui. « Non, ça ne me manque pas, car je l’ai tous les jours, je le porte toujours avec moi, je voyage avec le capitaine Jack dans ma valise. J’appartiens à Jack Sparrow et il m’est fidèle », a-t-il déclaré. Cela nous vient de L’Express.

