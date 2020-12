La clôture: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour une saison 2

Situé après la troisième guerre mondiale, « La clôture »Est une série espagnole dystopique qui suit une famille qui fait de son mieux pour survivre dans un Madrid où l’inégalité règne entre deux mondes séparés par bien plus qu’une clôture.

«La rareté croissante des ressources naturelles a transformé les démocraties occidentales en régimes dictatoriaux. Alors que la vie en milieu rural devient impossible, la capitale a été divisée en deux régions étroitement fermées: le secteur 1 (celui du gouvernement et des privilégiés) et le secteur 2 (le reste). La seule façon de passer d’une zone à une autre est de franchir la clôture qui les sépare, pour laquelle il sera obligatoire d’avoir le laissez-passer réglementaire.

Bande-annonce de « La valla », la nouvelle série espagnole d’Antena 3

C’est le point de départ de l’histoire de Julia, Hugo et Emilia … une famille qui lutte pour récupérer la petite Marta, qui est au pouvoir d’Alma, une femme qui travaille pour le gouvernement dans un projet qui cherche à trouver un remède à virus à tout prix.

Tout au long des 13 épisodes de « La clôture»Alma continue de vivre malgré des répercussions inquiétantes, Alma continue d’expérimenter avec des enfants malgré des répercussions inquiétantes; et Hugo, Julia et Emilia essaient tout pour récupérer Marta.

Après la mort de sa femme, Hugo, son frère et sa fille se rendent à Madrid pour rencontrer le reste de leur famille (Photo: Antena 3)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE «THE FENCE»?

Pour trouver un vaccin plus rapidement, le président décide de prendre tous les enfants de Nouvelle-Espagne, et pour calmer la population, le président demande à Luis de faire un discours trompeur. Cependant, le moment venu, Luis révèle tout sur le projet et avertit les parents de ne pas remettre leurs enfants.

Bien que le président prononce un discours qui le libère de toute responsabilité, le peuple descend dans la rue pour réclamer la liberté et la démocratie. Pendant ce temps, l’ancien ministre de la Santé rentre chez lui pour aider sa femme, mais elle a déjà choisi un camp, alors Luis ne part qu’avec son neveu.

Dans les locaux de la DGS, Hugo arrive à temps pour empêcher le transfert de Julia et avec l’aide de Carlos, qui s’est infiltré parmi les policiers, ils parviennent à libérer les enfants qui se trouvaient dans le cachot, que le président a ordonné d’assassiner afin de ne laissez pas de preuves du projet illicite.

Juli et Hugo ont réussi à libérer Marta et les autres enfants (Photo: Antena 3)

Tandis que Hugo, Julia, Carlos, Marta et le reste des enfants tentent de quitter le bâtiment, plusieurs personnes sont à la porte qui réclament la liberté de leurs enfants, parmi lesquelles Emilia, Luis, Iván, Manuela et Navarro et leurs hommes.

Lorsque les enfants sortent, la plupart des policiers abaissent leurs armes, à l’exception d’un qui tire sur Luis et Navarro. Au milieu du tumulte, Marta est emmenée pour sauver le président, qui est malade.

Avant de pouvoir monter à bord de l’hélicoptère, Emilia apparaît et assassine le président pour sauver sa petite-fille. Plus tard, «La valla» fait un petit saut dans le temps et montre ce qui est arrivé à certains de ses personnages, Luis fait vacciner la population, Iván et Manuela ont eu leur bébé, Julia est allée parcourir le monde et Alma est devenue le nouveau président.

Comment Alma est-il devenu président? (Photo: Antena 3)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE «LA CLÔTURE»?

La première saison a laissé plusieurs questions en suspens: comment Alma est-elle devenue présidente si elle était responsable du projet de kidnapping d’enfants? Quel est l’appareil que Marta et Julia ont au cou? Qu’est-il arrivé au colonel Enrique? Le virus a-t-il été éradiqué ou est-il encore latent dans certains secteurs? Julia et Hugo seront-ils un jour ensemble?

Bien qu’une deuxième saison de « La clôture«Ce serait idéal pour répondre à ces questions, Atresmedia n’a pas encore confirmé un nouvel épisode de la série espagnole avec Olivia Molina, Unax Ugalde, Ángela Molina, Abel Folk et Eleonora Wexler.

Dans une interview avec El confidentiel, Daniel Écija a parlé de la fin et a expliqué quelques mystères. «Nous sommes très satisfaits de la fin car la saison est totalement fermée. Nous avons certains clins d’œil sur l’avenir, comme la scène d’Alma en tant que président, mais en général toutes les intrigues sont fermées », a déclaré le créateur de la fiction.

À propos d’Alma en tant que présidente, elle a déclaré: «Nous avons examiné l’opportunité de tuer Alma et nous y avons beaucoup réfléchi, mais je pense que la fin méritait une certaine dose de réalité, et ce résultat a eu la part douce-amère de montrer comment la société n’a pas appris si rapidement de tout ce qui s’est passé. . Nous voulions être fidèles à cela, à la dure réalité qui a été si présente dans de nombreux chapitres ».

Concernant le sort du colonel Enrique, le scénariste a expliqué: «La seule chose que je peux confirmer, c’est qu’il est bien vivant, car nous avons aussi beaucoup fantasmé sur ce qu’il faut faire de ce personnage dans une hypothétique deuxième saison. C’est pourquoi si nous avons quelque chose de clair, c’est qu’il est vivant.