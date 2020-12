« La clôture », aura-t-elle la saison 2 sur Antena 3 et Netflix?

Avec Olivia Molina, Unax Ugalde, Ángela Molina, Abel Folk et Eleonora Wexler, « La valla » est une série espagnole d’Atresmedia qui raconte l’histoire d’une famille qui lutte pour survivre à Madrid dans un avenir dystopique qui dépeint l’inégalité entre deux mondes séparés par bien plus qu’une clôture.

La fiction créée par Daniel Écija («Los Serrrano», «Los Hombres de Paco») a été présentée en avant-première le 19 janvier 2020 à Atresplayer Premium, a été créé ouvertement sur Antena 3 le 10 septembre et est venu plus tard à Netflix .

Après la fin des 13 premiers épisodes, les fans de la série dystopique espagnole demandent si Atresmedia prépare une deuxième saison de « La clôture».

Bande-annonce de « La valla », la nouvelle série espagnole d’Antena 3

« THE VALLA » AURA-T-IL LA SAISON 2?

La première saison a laissé plusieurs questions en suspens: comment Alma est-elle devenue présidente si elle était responsable du projet de kidnapping d’enfants? Quel est l’appareil que Marta et Julia ont au cou? Qu’est-il arrivé au colonel Enrique? Le virus a-t-il été éradiqué ou est-il encore latent dans certains secteurs? Julia et Hugo seront-ils un jour ensemble?

Bien qu’une deuxième saison de « La clôture«Il serait idéal pour répondre à ces doutes, Atresmedia n’a pas encore confirmé une nouvelle tranche de la série espagnole. Bien que l’audience n’ait pas été la meilleure sur Antena 3, peut-être sur Netflix les choses changent. Pour le moment, il ne reste plus qu’à attendre

Olivia Molina joue Julia Pérez Noval / Sara Pérez Noval dans « La valla » (Photo: Antena 3)

Dans une interview avec El Confidencial, le créateur de la série, Daniel Écija, a assuré qu’il avait encore beaucoup de choses à raconter: «Nous sommes amoureux de nos personnages, ils nous semblent éternels et nous aimerions raconter leur vie. Ce fut une série difficile car elle est terriblement dramatique, mais nous sommes très satisfaits de la fin de cette première saison. S’il y avait une opportunité d’en avoir un deuxième, nous serions heureux de continuer car nous avons un univers de personnages très riche. L’idée était de jouer avec les temps dictatoriaux de notre histoire, mais c’est devenu une série du 21e siècle à cause de la pandémie ».

«Je voulais parler de sociétés binaires, avec de grandes différences sociales. Il n’y avait rien de dystopique à ce sujet parce que cela se produit maintenant, car il y a encore beaucoup de distance économique entre les citoyens. La situation économique détermine les opportunités et c’est quelque chose dont je voulais parler, car le monde n’a pas changé dans ce sens, et ce ne sera pas non plus à cause de cette pandémie. C’est pourquoi «La valla» a parlé d’injustice, de distance sociale et de méritocratie, car ce sont des problèmes qui me préoccupent beaucoup, et à partir de là, cela pourrait continuer à se faire plus longtemps. Cela pourrait être une très longue série », a conclu le scénariste.

La première saison de « La valla » compte 13 épisodes (Photo: Antena 3)

QUAND LA SAISON 2 DE «LA VALLA» SERA-T-ELLE SORTIE?

Oui Atresmedia renouveler « La clôture« Pour une deuxième saison, le plus probable est que les nouveaux épisodes sortiront dans la seconde moitié de 2021 et plus tard ils atteindront Netflix.