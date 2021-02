La clé USB n’est pas reconnue: cela pourrait être le problème

Un choc pour beaucoup de gens: la clé USB n’est pas reconnue. Toutes les données ont-elles disparu maintenant? Pas de panique, la clé USB n’a pas besoin d’être cassée. Nous donnons les raisons pour lesquelles le problème peut survenir.

Le port USB de l’ordinateur peut être défectueux

Si la clé USB n’est pas reconnue, le problème vient peut-être de la fente. Cela peut être vérifié très facilement: branchez le support de stockage sur un port différent de l’ordinateur ou de l’ordinateur portable – il est plutôt improbable que plusieurs connexions aient échoué en même temps. Si cela ne donne pas le feu vert, une clé USB différente doit être essayée. De cette façon, il peut être exclu que votre propre clé contenant les données importantes soit réellement cassée. Il est possible que la connexion soit simplement défectueuse ou que les pilotes ne fonctionnent pas correctement.

La clé USB reconnue ne s’affiche pas correctement

Le port USB fonctionne évidemment, mais la clé n’est toujours pas reconnue? Le système peut simplement ne pas afficher correctement le disque. Vérifiez donc si la lettre de lecteur sur la clé USB est utilisée par un autre lecteur. Sur un PC Windows, accédez au menu Gestion de l’ordinateur. Cela s’ouvre avec un clic droit sur le symbole du bureau « Ordinateur » et un clic ultérieur sur « Gérer ». Dans la « Gestion de l’ordinateur », un clic sur « Gestion des disques » affiche tous les disques. Si la clé USB est répertoriée ici, elle sera également reconnue – mais pas affichée dans la zone du bureau.

Incidemment, vous pouvez modifier la lettre de lecteur de la clé USB en cliquant avec le bouton droit sur le support de données. Dans le menu, l’élément « Modifier les lettres de lecteur et les chemins » doit être sélectionné. Une nouvelle lettre de lecteur peut alors être attribuée après avoir cliqué sur «Modifier». Après confirmation avec « OK », la clé USB doit être reconnue.

Installez et mettez à jour le logiciel du pilote pour la clé USB

Avec un système d’exploitation plus ancien, il peut être nécessaire d’installer le pilote de la clé USB manuellement. Cela se fait via le gestionnaire de périphériques dans le panneau de contrôle et la commande « Mettre à jour le logiciel du pilote » – il peut être nécessaire de télécharger les derniers pilotes sur Internet. Le bâton doit alors être reconnu correctement. Si rien de tout cela n’aide, c’est peut-être parce que la clé USB est endommagée.