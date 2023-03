La classe Hunter dans Diablo 4 : Notre guide pour les débutants

qui est dans Diablo 4 Si vous voulez vous chamailler avec Lilith, la mère de la tromperie, vous devriez probablement d’abord savoir avec quelle classe vous attaquer à la démone. Nous avons donc celui-ci pour les débutants Guide compilé, dans lequel nous vous donnons la classe Chasseur vouloir présenter quelque chose de plus précis, inclusif capacités et talents.

Le chasseur dans Diablo 4 : la classe introduite

Celui qui choisit le chasseur a le même deux constructions différentes disponible, car il est possible à la fois cette classe comme un à part entière à distance jouer, ainsi qu’à part entière mêlée. A distance, la classe parie sur toi arc ou un arbalèted’autre part, venir au premier plan épée et dague pour utilisation.

Si vous choisissez la variante longue distance, vous obtiendrez un personnage qui ressemble fortement au Chasseur de démon souvenir de Diablo 3. En revanche, ceux qui aiment entrer en contact étroit et donc compter sur les armes de mêlée trouveront rapidement des parallèles avec Amazone de Diablo 2, tels que les dégâts élevés et la mobilité au détriment de la défense.

Taper : mêlée, à distance

: mêlée, à distance Ressource : Énergie

: Énergie type de dommage : Physique, Givre, Poison, Ombre

: Physique, Givre, Poison, Ombre Capacité exclusive : Une des trois spécialisations

: Une des trois spécialisations armes: 1H épées, poignards, arcs, arbalètes

Le chasseur provoque naturellement dégâts importants, à distance et en combat rapproché. La classe a beaucoup compétences de contrôleest extrêmement mobile et brille dans toutes les situations grâce à son rôle flexible. Mais c’est à ça que sert le chasseur difficile à maîtriserdépend fortement du positionnement correct et nécessite une approche tactique bien pensée de la part des joueurs.

© Blizzard Entertainment, Inc.

Le Chasseur dans Diablo 4 : Les Attributs

Peu importe le rôle que vous souhaitez jouer auprès du chasseur, dès que vous en avez un niveau supérieur avez obtenu, vous pouvez mettre des points dans le quatre attributs principaux investir : force, intelligence, volonté et dextérité. Ainsi, vous obtenez non seulement un général, mais aussi un effet spécifique à la classe.

Force : Augmente le gain de ressources de 0,1 %, augmente l’armure de 1

: Augmente le gain de ressources de 0,1 %, augmente l’armure de 1 intelligence : Augmente les chances de coup critique de 0,02 %, augmente toutes les résistances de 0,05 %

: Augmente les chances de coup critique de 0,02 %, augmente toutes les résistances de 0,05 % volonté : Augmente les dégâts d’écrasement de 0,25 %, améliore les soins reçus de 0,1 %

: Augmente les dégâts d’écrasement de 0,25 %, améliore les soins reçus de 0,1 % compétence: Augmente les dégâts des compétences de 0,1 %, améliore les chances d’esquiver les attaques de 0,25 %

Le chasseur dans Diablo 4 : le système unique de spécialisation des classes de mécanicien

Chaque classe de Diablo 4 a un ensemble mécanique exclusive, qui ajoute plus de profondeur à votre personnage et vous donne plus de moyens de personnaliser votre personnage pour l’adapter à votre propre style de jeu. Le chasseur parie sur eux spécialisation de classequi vous permet de basculer entre trois spécialisations différentes.

points combinés

Dans ce mode, les compétences de base du chasseur génèrent des points dits de combo, qui peuvent rendre certaines autres compétences plus puissantes ou leur donner des effets supplémentaires.

vue intérieure

Dans ce mode, attaquez les ennemis marqués pour remplir la jauge Inner Sight. Si vous avez complètement rempli la barre, les compétences ne consomment plus d’énergie (ressources).

Préparation

Pour le moment, il n’y a aucune information sur cette spécialisation.

© Blizzard Entertainment, Inc.

Le chasseur dans Diablo 4 : Les capacités de cette classe

Vous pouvez désormais les retrouver ci-dessous capacités, que le chasseur apprendra tout au long de son aventure. Comparez cette liste avec les talents et les mécanismes uniques de cette classe pour déterminer votre classe personnelle souhaitée pour en concevoir un qui vous mettra à l’aise pour battre des démons et mieux préparé à toute éventualité.

(…) La liste sera mise à jour prochainement. Merci pour votre patience.

© Blizzard Entertainment, Inc.

Le chasseur dans Diablo 4 : Les talents de cette classe

Ici vous pouvez les voir talents exclusifsque le chasseur peut apprendre. Vous constaterez rapidement que certains d’entre eux sont mieux adaptés au combat rapproché et d’autres au combat à longue distance. Équilibrez-les avec les capacités de la classe et gardez à l’esprit la mécanique unique du chasseur pour choisir vos talents préférés et pour les vôtres chasseur de souhaits personnel utiliser.

(…) La liste sera ajoutée prochainement. Merci pour votre patience.