La clameur interne après ce qui s’est passé avec Cyberpunk 2077

Voix déchirées

Le lancement capricieux de Cyberpunk 2077, l’un des jeux les plus attendus de ces dernières années et déclaré rempart technologique des jeux vidéo, a secoué l’industrie pour le pire, mais aussi pour le bien. Une pause qui prétend être un pichet d’eau froide pour les cadres, directeurs ou patrons, ou alors certains développeurs qui ont été encouragés par toutes les critiques du jeu à se joindre et à révéler des problèmes qui touchent étroitement leur expérience au travail . Voici ce que l’utilisateur anonyme JoeBuck80 a fait de manière anonyme dans un fil de discussion d’un autre travailleur sur GameFAQs à propos de CD Projekt Red: « Le CDPR a souffert du maintien de la sécurité des investisseurs. Maintenant, les développeurs ont l’intention de se concentrer à nouveau sur le jeu ‘No Man’s Sky’ d’ici la fin du mois de juin. Les deux premiers correctifs devraient sortir mi-mars, malgré ce que les dirigeants ont dit. Il y aura de grands départs du studio dans les mois à venir. L’esprit des développeurs est au plus bas et Sony nous pousse avec le volume considérable de demandes de remboursement. Aujourd’hui, il y aura une réunion avec les dirigeants de Sony pour trouver un moyen d’indemniser les joueurs qui menacent d’intenter une action en justice. Sony Japon est particulièrement furieux.»Déclare JoeBuck80 daté d’il y a deux semaines. Le message continue, faisant référence à l’atmosphère horrible qui règne pour les prochaines semaines. Le fil d’origine mentionne ce qui suit: «Personne ne sera désigné à partir de maintenant. Les mots sur le patch viennent d’en haut. Les directeurs et les développeurs principaux reçoivent des critiques de l’équipe dans ce que j’appellerais «une attitude honnête». Juste pour que vous le sachiez, nous avons encore plaisanté sur une mission qui a été réécrite plus d’une douzaine de fois, parce qu’un certain chef d’en haut ne la «ressentait» pas. Il a fini par être retiré du produit final et devrait apparaître dans un DLC l’année prochaine».

Ce n’était pas l’idée originale

Les déclarations de JoeBuck80 indiquent également que certaines personnes sont embauchées et restent à leur poste parce qu’elles sont les plus «fiables» des patrons ou des dirigeants. Et ça maintenant une grande partie du code est en cours de réécriture, pouvoir être prêt pour Juin 2021.

JoeBuck80 met l’accent sur différents aspects du développement: «J’aborde maintenant le contenu coupé. S’ils voient que vous demandez de remettre de la «merde» dans le jeu, nous pourrions créer le jeu que nous voulions en 2018. Il y avait autrefois une grande partie souterraine de la ville que le public n’aurait jamais pu voir parce que avait l’air moche »pour les cadres. C’était putain incroyable et ressemblait à la manière malkavienne / nosferatu dans Vampire the Masquerade». Il mentionne également le célèbre acteur qui a promu le jeu et a donné vie à l’un de ses personnages les plus caractéristiques: «Je ne veux pas détester Keanu, mais putain, notre Johnny original était tellement plus cool et sonnait comme un maniaque. Pensez à Foltest sur le crack. Je n’apprécie pas non plus son jeu d’acteur, mais c’est un homme très gentil. Il est venu nous voir personnellement pour nous saluer le premier jour et a pris le temps de nous remercier personnellement un par un à la fin de l’enregistrement. Les mots ci-dessus étaient que leurs frais étaient vraiment gérables et que le besoin d’un Star Talent venait de l’extérieur du CDPR. Les cadres ont obéi pourquoi? Qui diable sait Ça craint. Notre Johnny original a été fortement inspiré par Solid Snake de David Hayter du premier MGS et croyez-le ou non, de Cillian Murphy».

Concernant l’IA, l’un des aspects les plus critiqués dans les vidéos et les réseaux sociaux: « Il y avait toute une routine d’IA avec violence de groupe (gang) dans ces zones. Les choses sur lesquelles vous pouvez vous asseoir et voir comment elles évoluent ou influencent directement […]». Le message se termine par la conclusion que le lancement désastreux a servi à rétablir les priorités et blâme la responsabilité de faire une grande partie du travail sur l’incompétence de certains patrons. Le message finit également par faire allusion à plus de contenu coupé. qui, heureusement, sera résolu avec les prochains DLC; incorporant des idées folles et cool qui ont été abandonnées.

A priori, compte tenu de la conclusion finale, cela pourrait être un signe de ressentiment ou de rejet professionnel face à une foule de mauvaises décisions. Un ouvrier mécontent et affecté. Un simple acte de vengeance. Mais, loin de l’émotionnel, entre les lignes les problèmes existants dans son développement peuvent être dilués: un manque de communication et de connaissances dans un projet aussi grand et ambitieux qu’il soit Cyberpunk 2077. La méfiance et le secret d’une direction ou d’un cercle proche, justifiés en partie par les attentes excessives du public et des investisseurs, ont conduit à un manque de confiance envers leurs propres travailleurs. La pression pour résoudre l’erreur d’interface au plus vite s’est traduite par toute une politique de coupures à la dernière minute qui a déformé la vision originale du jeu vidéo, plus proche de l’idée préconçue de nombreux développeurs.

Soit le avant-poste du monde du jeu vidéo Dans de nombreux aspects du jeu (peut-être trop), cela comporte un défi à tous les niveaux. Une planification approfondie pour un jeu 8 ans à l’avance signifie que le jeu est plus enchaîné ou rigide pendant plus longtemps avant sa livraison finale, ce qui entraîne une prolongation considérable du développement de toute décision de conception qui en résulte. Même des décisions insignifiantes dans d’autres jeux vidéo, en Cyberpunk 2077 Cela pourrait être des années de travail qui, en raison du sous-dimensionnement ou de l’ignorance, ils n’ont pas été pris en compte.

Dans d’autres développements, il est plausible que de nombreux designers finissent par refaire une partie du travail dans une sorte de conception itérative qui permet parfois à l’équipe ou aux dirigeants de savoir quand s’arrêter. Au moment où il n’y avait pas assez de communication entre les cadres ou les développeurs avec le leadership et les exécuteurs, il n’y avait aucune possibilité d’arrêter une machine qui allait planter avec sa date de lancement si elle n’était pas suffisamment coupée. À mon avis, si un coupable clair pouvait être signalé, ce serait ce cercle ou groupe de la table du milieu ou de la table haute pour se rapprocher du groupe; Mais comme c’est souvent le cas, ceux qui sont au sommet finissent par se protéger et la solution tangente, et apparemment amicale, est généralement de ne pointer personne. S’il vaut la peine de les mentionner, ce seront des travailleurs de rue avec des conséquences futures et pour des raisons économiques irréfutables.

La promesse pour tous et la promesse pour soi

La promesse auto-imposée est une référence à No Man’s Sky avec une autre date mortelle: Juin 2021, met à jour avec votre « nécessaire » croquer et qu’ils essaieront de profiter d’une partie du contenu rejeté. À de nombreuses occasions, on pourrait parler de visions contradictoires ou d’absence de vision claire, comme cela s’est produit dans BioWare avec Hymne, parce que c’est encore une tactique courante que le secret envers les joueurs et la presse soit transféré au développement lui-même et chaque développeur ne peut voir qu’une seule pièce du jeu, sans voir le plateau dans son ensemble. Sans faire cet effort pour informer les travailleurs de la base et sans les intégrer à 100% dans le projet, cela devient une façon de censurer car sans voir, il n’y a pas de voix discordante sur la direction du jeu, quelle que soit la politesse des ressources humaines ou des politiques de communication. Tout le monde n’a pas la « magie » de BioWare, vous ne pouvez pas toujours réparer l’effilochage des frictions pendant des années à la dernière minute, tout ne passe pas par un « feel good » quand des zones laides peuvent faire partie d’une ville … ne cherchons pas cette perfection au prix coûtant d’un effort, mais d’avoir la conviction de suivre cette perfection avec l’effort humain qui a déjà été offert. Il n’y a pas de miracles, ni de l’intérieur, ni de l’extérieur; dirigeants ou génies du marketing, car le joueur moyen part déjà d’une longue et longue expérience pour comprendre chaque complexité et chaque valeur que ce jeu vidéo apporte.

De tout ce qui s’est passé, le plus surprenant, qui n’est pas nécessairement grave, est l’ignorance de l’état du jeu pour PS4 et Xbox One X, ainsi que l’IA désastreuse. À la fois de la part des testeurs d’assurance qualité et de joueurs, et de tous les responsables ou impliqués par qui ces informations passent. Il y aura une autre occasion de souligner l’importance de l’AQ dans un projet, mais il faut garder que le lancement de Cyberpunk 2077 Il a été notoire pour beaucoup de choses (il n’y a pas de cause unique) mais c’est aussi un recueil de raisons claires qui ont toujours été là et que des travailleurs comme JoeBuck80 ont été capables de synthétiser consciemment ou inconsciemment. Espérons que ces voix éveillent également la conscience de nombreux dirigeants, directeurs et responsables du développement dans la création d’un jeu vidéo. Empathie et communication. Une leçon apprise, c’est la promesse silencieuse qu’ils doivent se faire.