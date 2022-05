La Civile, un rappel pour se mettre à la place des proches des disparus

La vie quotidienne au Mexique pour les femmes est macabre. Jour après jour, des alertes sont activées pour retrouver des mineurs et des jeunes disparus dans différentes entités. Une moyenne de 10 féminicides sont également signalés quotidiennement, selon les données de l’Institut national de la statistique et de la géographie (INEGI). Autrement dit, être une femme est une phrase dans ce pays qui semble les détester.

Que feriez-vous si vous étiez père ou mère et appreniez que votre fille a été kidnappée ou a disparu ? C’est une question incontournable à se poser après avoir vu La civile. Bien que nous devions le faire avant de voir le film car, aussi cruelle qu’elle puisse paraître, la réalité nationale nous oblige à le faire de peur que nos filles, mères, sœurs ou partenaires ne rentrent pas à la maison à cause de la violence qui règne.

Le film est aussi un rappel, voire une invitation, à se mettre à la place des proches qui recherchent leurs proches portés disparus. L’accent principal, si vous voulez le percevoir de cette façon, est de servir les mères en quête du Mexique, un groupe de femmes qui grandit entre la douleur et l’espoir de retrouver leurs filles ou leurs fils.

Une mère qui se rend dans des terrains vagues, des déserts ou des territoires solitaires pour creuser la terre dans l’intention de trouver des cadavres, des vêtements, des parties du corps ou des restes osseux permettant d’identifier son proche disparu est déchirante, elle brise l’âme. Quel enfer est derrière pour atteindre ce point indésirable pour une maman ? Quel chemin si pourri dans l’environnement et dépourvu de justice une femme doit-elle parcourir pour prendre une pelle comme outil d’espoir et de lutte ?

C’est exactement ce que disent Teodora Mihai à la mise en scène, Arcelia Ramírez au jeu des acteurs, Habacuc Antonio de Rosario au scénario écrit avec le réalisateur et Marius Panduru à la photographie. Ce voyage est basé sur l’histoire vraie de Miriam Rodriguez, une femme qui a découvert où se trouvaient les ravisseurs et les meurtriers de sa fille Karla Alejandra après deux ans à travailler seule face à l’ignominie et à l’inefficacité des autorités. Malheureusement, trois des criminels qu’elle a réussi à incarcérer se sont évadés de prison et l’ont assassinée devant sa maison à San Fernando, Tamaulipas, en 2017.

Tout comme Miriam, des milliers de mères se mobilisent comme elle aujourd’hui. C’est pour ça que le civil Il s’intègre dans n’importe quelle région du pays, malheureusement. Il aborde la brutalité de cette recherche à travers Cielo, un personnage joué par Arcelia Ramírez. L’actrice se met dans la peau d’une mère capable de tout pour retrouver sa fille. Ses nuances (peur, angoisse, colère, douleur) introduisent le spectateur dans cette épreuve qui, à travers la fiction, incite à l’empathie, à reconsidérer l’indolence que nous avons eue en tant que société à chercher des mères.

Marius Punduru renforce cette expérience avec des mouvements de caméra convulsifs à des moments critiques de la recherche, une manifestation du désespoir qui accompagne le désir de localiser une fille. Il est aussi dur et frontal lorsqu’il s’agit de représenter l’inimaginable qu’une mère peut rencontrer en chemin (notez la séquence réveil-crématoire). Personne ne voudrait être dans cette situation, mais nous ne pouvons prétendre ignorer ceux qui le sont.

Les intrigues secondaires sur les rôles que jouent les hommes dans ces crimes ne sont pas mineures. Du machisme qui habite le noyau familial pour agir immédiatement face à un événement horrifiant, en passant par la déshumanisation du crime organisé, jusqu’à l’indifférence de ceux qui doivent demander justice, la mère chercheuse a affaire à un monstre mâle à mille têtes. Pourtant, elle n’a pas peur de lui. Y a-t-il de la place pour la panique chez une mère à qui la vie a été enlevée, comprenez sa fille ? Et non, ça ne va pas quand la chose la plus sacrée pour cet être cher la maintient debout, l’amour.

