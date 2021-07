« La Civil » reçoit une ovation de 8 minutes au Festival de Cannes

Une fois de plus, le cinéma mexicain commence à recevoir des éloges à l’étranger, cette fois face à rien de moins que le Festival international du film de Cannes, où « La Civil », le premier film de la réalisatrice Teodora Mihai, a reçu une ovation de huit minutes à la fin de votre projection. . Une marque extrêmement difficile à atteindre devant l’un des publics les plus difficiles à contenter sur le circuit des festivals.

Mihai présente une histoire mettant en vedette Arcelia Ramírez dans le rôle de Cielo, une mère qui cherche inlassablement des indices pour l’aider à retrouver sa fille, qui a été kidnappée par des membres d’un cartel mafieux, présentant ainsi un portrait saisissant d’une réalité à laquelle de nombreuses familles sont confrontées. au Mexique (et en Amérique latine) chaque jour.

Álvaro Guerrero, Ayelél Muzo, Daniel García entre autres, font partie d’une production qui a été présentée à Cannes ce week-end, recevant d’agréables commentaires flatteurs de la part des participants. Dans les réseaux sociaux, certaines images ont été révélées dans lesquelles Arcelia Ramírez est au centre de cette vague d’applaudissements apparemment sans fin, en raison de sa performance déchirante.

Lors de la présentation initiale de « La Civil » à la presse, Teodora Mihai a révélé que le scénario du film s’inspire d’une histoire vraie qu’une Mexicaine (dont le nom n’a pas été révélé) a confié au réalisateur, alors qu’elle prévoyait initialement de faire un documentaire sur le sujet.

« La raison pour laquelle elle a décidé de partager son histoire avec moi, c’est parce qu’elle a entendu dire que je faisais des recherches dans la région sur le sujet », a commenté Mihai lors de la conférence de presse du film (via UNOTV). La réalisatrice souligne qu’elle s’est sentie comme une sorte de gifle au visage lorsque son narrateur lui a commenté la phrase suivante « A chaque fois que je me réveille, je veux tuer ou mourir. C’est ce que je ressens chaque matin. »

« La Civil » présente la recherche de son protagoniste pour connaître la vérité sur ce qui s’est passé avec sa fille ayant accès à une fosse commune, obtenir des preuves ADN et confronter l’un des ravisseurs présumés, mais ce serait la corruption et l’apathie des autorités son plus grands ennemis. Le film n’a pas encore de date de sortie commerciale.