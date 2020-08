La Cigarette N'affecte Pas Seulement Les Poumons; Peau Pauvre ...

Ce n’est un secret pour personne que fumer est mauvais pour la santé. Cependant, en plus des effets nocifs tels que le poumon, le cœur et même plusieurs types de cancer, le tabagisme provoque également des lésions cutanées, le plus grand organe du corps humain.

Selon le dermatologue Erasmo Tokarski, le tabagisme peut rendre la peau plus âgée et, en peu de temps, provoquer plusieurs autres changements et problèmes, en particulier au niveau du visage, qui a une couche plus fine que les autres zones.

«Outre le vieillissement prématuré, la cigarette peut provoquer des rides, des imperfections, de l’opacité et même des changements de couleur», souligne le professionnel.

Tokarski explique que le visage du fumeur est plus enclin à s’affaisser car la nicotine détruit et perturbe directement la production de collagène et d’élastine.

«Le visage peut présenter des marques d’expression comme s’il s’agissait de plis, de ridules aux coins de l’œil et autour des lèvres, d’os saillants, de lèvres violacées et de joues approfondies, entre autres effets causés par la répétition du mouvement de déglutition qui, avec le temps, réduit l’élasticité et la force de la région », détaille-t-il.

Mais face à tant de problèmes de peau causés par le tabagisme, est-il possible de retrouver la santé de la région? Selon Erasmo Tokarski, en général, les changements déclenchés par le tabagisme sont irréversibles, cependant, il est possible de minimiser ces effets gênants.

Le professionnel précise que, pour un bon résultat, en plus de mettre fin à l’habitude de fumer, il est nécessaire de rechercher des traitements avec des professionnels spécialisés combinant des actifs antioxydants et hydratants, afin de protéger la peau de l’agent agressif. De plus, il note qu’un suivi professionnel est indispensable car seul le médecin pourra identifier les besoins de cette région. Le spécialiste souligne également que la cicatrisation des plaies chirurgicales chez les patients qui fument est assez mauvaise et, pour cette raison, le chirurgien plasticien et le dermatologue n’effectuent pas d’interventions sur les fumeurs, à moins que le patient arrête de fumer après au moins 1 mois de tabagisme. avance.

«Actuellement, il y a beaucoup de choix sur le marché, tout dépendra de l’objectif final du patient. Pour atténuer les rides d’expression, par exemple, il est possible d’appliquer de la toxine botulique et des charges. Si le but est de réduire les imperfections, la lumière pulsée peut être l’une des indications. Une autre alternative est d’investir dans des produits avec des particules éclairantes, afin de donner de la luminosité au visage. La cicatrisation des plaies chirurgicales est très mauvaise et, par conséquent, le chirurgien plasticien et le dermatologue n’effectuent pas d’interventions sur les fumeurs, sauf s’ils arrêtent de fumer 1 mois avant », explique-t-il.

Conseils pour une peau saine

Ayez une alimentation équilibrée;

Buvez de l’eau fréquemment;

Utilisez un écran solaire tous les jours;

Hydratez toujours la peau de votre corps après le bain;

Connaissez votre type de peau et investissez dans les soins;

Évitez de fumer et de vous exposer au soleil sans protection.