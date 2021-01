La CIA publie toute la collection de documents liés aux OVNIS sur un site Web de recherche de la vérité

Plus de trois décennies de rapports gouvernementaux sur les ovnis sont maintenant le vôtre à télécharger et à parcourir , grâce aux efforts de quelques intrépides chercheurs de vérité.

La décharge massive de données comprend plus de 2700 pages de documents relatifs aux OVNIS déclassifiés par la CIA depuis les années 1980. (Le gouvernement américain les appelle également «phénomènes aériens non identifiés, ou UAP). D’après The Black Vault – un référentiel en ligne de documents relatifs aux OVNIS exploité par l’auteur John Greenwald Jr. – les documents ont été obtenus grâce à une longue série de demandes de la Loi sur la liberté de l’information (FOIA) déposées au cours du dernier quart de siècle.

Au fil du temps, tant de demandes se sont accumulées que la CIA a créé un CD-ROM plein de documents déclassifiés, connu sous le nom de « The UFO collection ». À la mi-2020, Greenwald a acheté le CD-ROM, et il a récemment terminé de télécharger son contenu sous forme de série de fichiers PDF interrogeables sur son site Web. (Vous pouvez les trouver au Black Vault.)

Les documents couvrent des dizaines d’incidents, y compris le récit de 1976 du sous-directeur adjoint du gouvernement pour la science et la technologie qui avait remis en main propre un mystérieux renseignement sur un OVNI, à la description d’une mystérieuse explosion de minuit dans une petite ville russe.

« Bien que la CIA prétende que c’est leur ‘tout’ [declassified] », a écrit Greenwald dans une déclaration sur le site Web de The Black Vault.« Les recherches de The Black Vault continueront de voir si des documents supplémentaires sont encore découverts dans les fonds de la CIA.

La décharge de données arrive des mois avant que des fonctionnaires du département américain de la Défense et des agences de renseignement ne comparaissent devant le Congrès et ne se vident de tout ce qu’ils savent sur les OVNIS, le New York Post a rapporté . Une disposition jointe au projet de loi de secours COVID-29 de près de 5 600 pages adopté fin décembre 2020 oblige les agences à «soumettre un rapport dans les 180 jours… aux commissions du renseignement et des services armés du Congrès sur les phénomènes aériens non identifiés».

Dépôt de renseignements gouvernementaux sensibles ou DVD bootleg «X-Files»? Ce CD-ROM contient en fait près de 2700 pages de documents déclassifiés de la CIA, selon le Black Vault. (Crédit d’image: The Black Vault)

La disposition fait suite à une année record pour les OVNIS, lorsque des images surprenantes d’un objet non identifié dardant autour de plusieurs avions de l’US Navy en 2004 et 2015 a finalement été déclassifié .

Bien que le nouveau vidage de données soit important, il ne s’agit que d’une goutte dans le seau de l’énorme archive de The Black Vault. Le site Web contiendrait plus de 2,2 millions de pages de matériel lié aux OVNIS dans ses archives, que Greenwald a obtenues grâce à plus de 10 000 demandes FOIA. Selon le site Web Vault, Greenwald a déposé sa première demande FOIA en 1996, alors qu’il n’avait que 15 ans.

