La CIA a déclassifié des centaines de documents officiels sur les observations d’OVNIS et les recherches à partir des années 1970

La CIA a déclassifié plus de 700 documents sur les observations et la recherche d’OVNIS datant des années 1970.

Selon un rapport de Courrier quotidien, le dossier, rempli de fichiers sur les phénomènes aériens non identifiés (PAN) a été publié le La voûte noire site Web jeudi. Le fondateur de Black Vault, John Greenewald Jr, a passé les vingt dernières années à poursuivre la CIA en justice pour qu’elle publie les enregistrements, puis à scanner toutes les pages.

Selon un rapport de New York Post, la CIA a affirmé qu’elle avait maintenant fourni toutes les informations sur l’UAP dont elle disposait.

La publication intervient des mois avant que le Pentagone ne devait informer le Congrès de tout ce qu’il sait sur l’UAP. Le rapport ajoute que les demandes d’informations sur la vie extraterrestre ont tellement augmenté que la CIA a finalement été compilée sur un CD-ROM obtenu par Greenwald et téléchargé sur le site Web en plusieurs fichiers PDF téléchargeables.

Dans une interaction avec Vice, Greenwald a révélé que les chercheurs et les esprits curieux préfèrent la simplicité et l’accessibilité lorsqu’ils examinent les décharges de données. Cependant, la CIA a rendu extrêmement difficile l’utilisation de ses archives d’une manière raisonnable. Selon lui, ils ont proposé un format très dépassé et des sorties de fichiers texte largement inutilisables. Selon lui, le format obsolète rend très difficile pour les gens de voir les documents et de les utiliser à des fins de recherche.

