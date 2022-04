La chute mortelle d’un adolescent dans un parc à thème de Floride devient une tendance TikTok « dégoûtante »

Le décès d’un adolescent lors d’une balade dans un parc à thème en Floride est utilisé dans une tendance TikTok que de nombreux créateurs ont dénoncée comme insensible et désagréable.

Tire Sampson, quatorze ans, est décédé la semaine dernière après être tombé d’un manège à ICON Park à Orlando, en Floride. Des vidéos de la chute fatale ont circulé sur les réseaux sociaux, suscitant des critiques sur des plateformes comme Twitter pour avoir autorisé le contenu graphique « à priser ».

Maintenant, les vidéos faisant référence à sa mort ont reçu des centaines de milliers de vues.

Une vidéo avec 1,7 million de vues commence par un clip flou d’un manège de carnaval, pris du point de vue d’un cavalier. Il est associé à une version accélérée de « Formula » de Labrinth, qui a été présentée dans l’émission HBO « Euphoria ».

« Tu ne vas pas arrêter de faire des manèges après ce qui est arrivé à ce garçon ? la première légende lit.

Au fur et à mesure que le manège décolle, la caméra tourne avec lui, donnant au spectateur un aperçu vertigineux du carnaval ci-dessous. Les mots « Je vis pour le frisson » apparaissent, correspondant aux paroles de la chanson.

Les vidéos avec le crochet « Livin’ for the thrill of it » étaient populaires sur TikTok avant la chute à ICON Park. Dans les vidéos publiées dès décembre, les utilisateurs ont monté des clips sur la chanson.

Les utilisateurs de TikTok ont ​​​​commencé à utiliser les versions accélérées vers février pour publier des informations sur les comportements imprudents. Les vidéos utilisant la tendance commencent généralement par la légende « N’avez-vous pas peur de vous faire prendre ? » et terminez avec des clips d’eux se faufilant hors de la maison, vapotant et explorant des bâtiments abandonnés. Beaucoup synchroniseraient les lèvres ou sous-titreraient la vidéo avec les mots « Livin’ for the frisson ».

Quelques jours après la mort de Sampson, les utilisateurs de TikTok ont ​​​​commencé à publier des vidéos de manèges de parcs d’attractions avec le son déjà populaire. Une tendance a émergé lorsque les messages ont remplacé « N’avez-vous pas peur de vous faire prendre? » avec des références à la chute ICON Park.

Un TikTok avec les références publiées plus tôt cette semaine a près de 500 000 vues. Une autre vidéo avec 206 400 vues comprenait la légende « rip tho bro ».

« Je n’arrêterai jamais de faire des manèges [because] Je sais que ce qui s’est passé ne se serait pas produit si ce travailleur faisait son travail », a sous-titré un utilisateur de TikTok dans sa vidéo.

Au fur et à mesure que la tendance attirait l’attention, d’autres créateurs ont pris la parole.

« Un petit garçon est MORT », a écrit Lil Theydy dans une vidéo publiée mardi. « A cause de la négligence grave de quelqu’un et vous faites tous une TENDANCE de [it].”

Erynn Chambers, un créateur connu sous le nom de rynnstar, a qualifié la tendance de « dégoûtante ».

« Vous n’avez même pas eu la décence de dire son nom », a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée jeudi. « Il est juste ‘ce garçon’ pour toi. »

À la lumière des critiques, plusieurs utilisateurs de TikTok ont ​​retiré leurs vidéos. Mais beaucoup d’autres continuent de gagner des points de vue, sans reconnaître le caractère insensible de la tendance.

« Je voulais juste tout clarifier », a écrit un utilisateur de TikTok dans un commentaire de suivi de sa vidéo largement critiquée. « Je suis désolé d’avoir offensé beaucoup d’entre vous … Honnêtement, je ne vise pas ce pauvre garçon de 14 ans. »

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.

