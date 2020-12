La chute du télescope Arecibo indique un fossé mondial autour du financement des infrastructures scientifiques

Cet article a été initialement publié sur La conversation. La publication a contribué à l’article à 45secondes.fr’s Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

À peine deux semaines après que la National Science Foundation a déclaré qu’elle fermerait le radiotélescope à antenne unique Arecibo – autrefois le plus grand du monde – l’observatoire a pris un souffle dramatique et s’est effondré le 1er décembre 2020.

Alors que les images de drone ont capturé le moment avec des détails atroces, en vérité, la désintégration du télescope à Arecibo, Porto Rico a commencé bien avant cette fin cinématographique.

Il est tentant de blâmer la disparition d’Arecibo sur les dommages physiques qu’il a subis plus tôt en 2020, lorsqu’un câble métallique auxiliaire s’est cassé – peut-être une conséquence retardée de la tempête tropicale Isaias ou des tremblements de terre qui ont secoué Porto Rico. Mais la chute d’Arecibo a été, en réalité, causée par des années de luttes financières.

En tant que spécialiste du développement de la technologie et des infrastructures, je vois ce qui s’est passé à Arecibo comme un exemple classique de la tension entre la maintenance des installations et le progrès scientifique.

Cette vue aérienne montre les dommages à l’observatoire d’Arecibo après la rupture de l’un des principaux câbles retenant le récepteur à Arecibo, Porto Rico, le 1er décembre 2020. (Crédit d’image: Ricardo Arduengo / AFP via )

De la proéminence à la ruine

Achevé en 1963, Arecibo a collecté des données qui ont conduit à un prix Nobel et ont joué un rôle critique dans un second. En 1992, c’était le premier observatoire à repérer des planètes en dehors du système solaire terrestre. Au cours des dernières décennies, il a également joué un rôle important dans la recherche d’intelligence extraterrestre, notamment en diffusant le premier message terrestre dans l’espace.

Mais malgré toutes ses réalisations, l’engagement des États-Unis envers Arecibo a commencé à faiblir en 2006. La National Science Foundation, qui a soutenu Arecibo, a mis en œuvre une réduction de 15% du budget cette année-là dans sa Division des sciences astronomiques. Arecibo a été parmi les premières installations sur le billot, malgré sa productivité continue.

L’année précédente, la NSF avait annoncé qu’elle se préparait à réaffecter des fonds entre les installations existantes afin de lancer de «nouvelles activités». Ces initiatives comprenaient le financement et le développement de l’Atacama Large Millimeter Array au Chili, à partir de 2003.

La plate-forme scientifique du radiotélescope de l’Observatoire d’Arecibo est éclairée la nuit. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation du NAIC – Observatoire d’Arecibo, une installation de la NSF)

La décision de couper le financement d’Arecibo s’est heurtée à la résistance de la communauté scientifique et au-delà, y compris le gouverneur de l’époque de Porto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, qui a écrit à la NSF pour demander un réexamen.

Mais en 2007, le budget d’Arecibo a été réduit de 10,5 à 8 millions de dollars. Avec une deuxième coupure majeure prévue quatre ans plus tard, la fermeture de l’installation semblait imminente. Au lieu de cela, la NSF a chargé un nouveau consortium de prendre en charge la gestion d’Arecibo en 2011, la faisant passer d’une institution financée par le gouvernement fédéral à une institution qui pourrait rechercher des fonds auprès d’autres sources.

L’optimisme sur cette évolution a rapidement cédé la place au pessimisme. NSF a continué à soutenir Arecibo, la NASA ayant financé un tiers des coûts. Cependant, l’équilibre d’un budget NSF plat et la promesse d’autres nouveaux projets d’observatoire menaçaient à nouveau l’observatoire. En 2015, Robert Kerr, alors directeur des installations d’Arecibo, a démissionné – prétendument pour financer des affrontements. En 2018, l’Université de Floride centrale a repris la gestion d’Arecibo et l’a aidée à se remettre des dommages subis par l’ouragan Maria.

Mais la fin approchait. Le 19 novembre 2020, la NSF a finalement annoncé la fin officielle des opérations au télescope.

Une place de choix

Une communauté d’astronomes et d’habitants pleure activement les ruines d’Arecibo. Au-delà de son succès scientifique, Arecibo signifiait plus.

#WhatAreciboMeansToMe, un hashtag sur Twitter, a rassemblé des centaines d’histoires d’habitants et de touristes, d’astronomes et de passionnés. Les voix portoricaines sont fortes ici, beaucoup racontant des souvenirs d’enfance de randonnée sur le sentier menant au centre des visiteurs Ángel Ramos.

Ce qui me manquera le plus, c’est la joie que nous avons trouvée à l’Observatoire. La joie pure de partager une découverte astronomique avec des gens de tous horizons, quelque chose que nous pourrions faire à Arecibo uniquement à cause de l’endroit où elle se trouvait. C’est pourquoi j’ai décidé d’être astronome. #WhatAreciboMeansToMe pic.twitter.com/iiylRxLy8p1 décembre 2020

L’Observatoire d’Arecibo a occupé un espace de fierté pour les scientifiques portoricains et la communauté locale. À bien des égards, c’était un symbole de l’île. À travers cette lentille, voir l’observatoire d’Arecibo s’effondrer et devenir des décombres est douloureux pour beaucoup, en particulier par rapport aux observatoires obsolètes de la zone continentale des États-Unis, où un certain nombre sont préservés comme sites historiques.

En Amérique latine, les projets d’infrastructure sont souvent liés à des idées de développement économique – une réponse potentielle pour résoudre les maux d’un pays. Dans ce contexte, voir une installation prisée s’effondrer littéralement, alors que les États-Unis ont rétracté leur participation financière, ne semble rien de moins qu’un abandon.

Il est intéressant de noter que la controverse a souvent suivi la construction de grandes installations d’astronomie. Des observatoires de Maunakea construits sur des terres sacrées pour les Hawaïens indigènes aux conflits de travail dans la construction de l’Atacama Large Millimeter Array au Chili, à la saisie de terres et aux tensions raciales entourant le Square Kilometer Array dans la région du Karoo en Afrique du Sud, un modèle émerge des institutions scientifiques du Nord investissant dans des régions avec une longue histoire coloniale – et suscitant l’inquiétude et le mécontentement locaux.

Dans le cas d’Arecibo, ces conflits ont éclaté à la fin plutôt qu’au début. Mais un manque d’intérêt similaire pour la manière dont les installations de recherche scientifique s’adaptent à l’endroit où ils habitent est clair. À mon avis, il est temps d’entamer des discussions au-delà de l’importance scientifique des installations de recherche. Les planificateurs doivent tenir compte de leur cycle de vie complet et de leur impact sur les communautés locales.

