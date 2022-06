La chute de Lionsgate : intrigue, distribution et tout ce que nous savons d’autre

Le dernier thriller d’action de Lionsgate, Tomber, dépeint une aventure effrayante qui a mal tourné. La prémisse centrale du film est la survie, et Lionsgate a conçu une histoire qui dépeint le côté le plus invisible du plaisir du casse-cou. Réalisé et écrit par Scott Mann, le film est produit par James Harris, Mark Lane et Christian Mercuri. Mann est un réalisateur primé qui a déjà travaillé sur des productions telles que Braquage, Le Tournoi, et Score final.

Lionsgate n’est pas étranger aux films énervants. Le studio a de nombreux titres notables à son actif, dont le Vu franchise, la Jeux de la faim franchise, et la John Wick la franchise. Le genre de survie est également quelque chose que Lionsgate a déjà exploré. Des films tels que Le large et Évadez-vous du terrain se sont largement concentrés sur la peur, le suspense et la survie. Le large, avec une intrigue centrée sur un couple qui est laissé dans des eaux infestées de requins après une escapade de plongée sous-marine qui a mal tourné, a reçu un score de 71% sur Rotten Tomatoes, avec des critiques le qualifiant de film qui « twangs nerfs oubliés depuis l’enfance ».

FILM VIDÉO DU JOUR

Si c’est quelque chose à passer, Tomber peut apporter la même expérience de pompage d’adrénaline pour les téléspectateurs.

Automne : l’intrigue

Porte des Lions

TomberL’intrigue de tourne autour de deux meilleurs amis qui vivent la vie sur le bord. Recherchant constamment la montée d’adrénaline pour les maintenir en vie, la vie consiste à surmonter défi après défi pour le duo. Prenant tout avec une dose de plaisir et de rire, les deux se lancent dans la plus dangereuse des aventures, recherchant le frisson qui accompagne la conquête de leurs peurs. Cependant, parfois, tout ne se passe pas comme prévu.

Le synopsis officiel de Lionsgate pour le film se lit comme suit:

« Pour les meilleures amies Becky (Grace Caroline Currey) et Hunter (Virginia Gardner), la vie consiste à vaincre ses peurs et à repousser ses limites. Mais après avoir grimpé à 2 000 pieds au sommet d’une tour de radio isolée et abandonnée, ils se retrouvent bloqués sans aucun moyen de descendre. Maintenant, les compétences expertes en escalade de Becky et Hunter seront mises à l’épreuve alors qu’ils se battent désespérément pour survivre aux éléments, au manque de fournitures et aux hauteurs vertigineuses dans ce thriller alimenté par l’adrénaline avec Jeffrey Dean Morgan.

L’intrigue de Tomber en fait un film qui transmet plusieurs messages importants à son public. La première est que les actions basées sur la notion de « on ne vit qu’une fois » peuvent vite tourner mal si elles ne sont pas bien pensées. Pour Becky et Hunter, amoureux de l’aventure, la tour radio abandonnée aurait été comme l’appel d’une sirène. L’escalader aurait été une seconde nature. Cependant, ce qui s’est passé après, en se retrouvant bloqué au sommet de la tour radio, aurait été complètement inattendu. Le film montre ainsi comment des décisions prises en une fraction de seconde, prises au nom du frisson, peuvent avoir des conséquences dangereuses.





Un autre message important que le film peut transmettre à ses téléspectateurs est la vitalité de la connaissance des compétences de survie. Bloqués et seuls, Becky et Hunter devront surmonter non seulement les défis physiques d’être bloqués sur une tour de 2 000 pieds, mais aussi les défis mentaux de faire face à des peurs qui obscurciraient sans aucun doute leurs esprits. Les amis devront se débrouiller avec les ressources limitées dont ils disposent pour survivre et se maintenir mutuellement forts. Le traumatisme physique et mental que le duo va sans doute traverser donne un tout nouveau sens à « s’attendre à l’inattendu » pour les amateurs de sensations fortes. Les défis que les partenaires criminels devront surmonter l’un pour l’autre sont explicitement décrits dans Tomber.





Une bande-annonce officielle du film a été publiée par Lionsgate le 9 juin 2022. La bande-annonce effrayante donne corps au synopsis officiel du film, avec un long travelling sur toute la longueur de la tour. L’énormité de la tour est rendue explicite alors que la caméra continue de monter extrêmement rapidement. Les sons des cris peuvent être entendus dans la bande-annonce alors que les téléspectateurs reçoivent ensuite une photo des deux amis piégés, l’un tenant un autre qui pend de sa corde. La remorque coupe dans l’obscurité juste au moment où l’ami tenant la corde lâche prise, provoquant la chute de l’autre.

Automne : le casting

Porte des Lions

Tomber étoiles Grace Caroline Currey (Annabelle : Création, Shazam !et Shazam ! Fureur des Dieux) comme Becky, Virginia Gardner (Histoires d’horreur américaines, La corde sensible de Dolly Parton) en tant que Hunter, Jeffery Dean Morgan (Les morts qui marchent, Surnaturel), Mason Gooding (Amour, Victor, Tout va bien se passer) Julia Pace Mitchell (Tous les hommes de la reine​​​​​​​, Les jeunes et les agités​​​​​​​), et Jasper Cole​​​​​​​ (L’entreprise familiale​​​​​​​, L’église de Mike).





Le thriller d’action, qui est un désastre imminent, devrait sortir le 12 août 2022. Pour tous les amateurs d’adrénaline, il ne faudra pas attendre longtemps. Cependant, pour ceux qui souffrent de la peur des hauteurs (acrophobie), Tomber pourrait être un film à bien éviter.