La chute de la lune de Roland Emmerich ramènera Halle Berry dans l’espace en hiver 2022

Lionsgate sortira le prochain film catastrophe de science-fiction de Roland Emmerich, Moonfall, le 4 février 2022. Annoncé pour la première fois en 2019, Lionsgate a acquis les droits de distribution du film sur la base d’un scénario original écrit par Emmerich, Spencer Cohen et le collaborateur musical à long terme d’Emmerich et co-scénariste de son film 2012, Harold Kloser. Kloser a composé tous les films d’Emmerich sauf Anonyme (2011) et ce sera la deuxième fois qu’il assumera des fonctions d’écriture après un drame apocalyptique 2012 (2009).

Lionsgate publiera le Roland Emmerich film en Amérique du Nord, tandis que AGC Studios assurera la distribution internationale avec les partenaires et financiers CAA Media Finance, East West Bank, MUFG Union Bank et SPG3 Entertainment.

Moonfall apportera à l’écran une autre des histoires de catastrophe emblématiques d’Emmerich et jettera un ensemble comprenant Halle Berry (X Men) et Patrick Wilson (La conjuration) dans des rôles principaux. Les autres membres de la distribution incluent John Bradley (Jeu des trônes), Michael Peña (Narcos: Mexique), Charlie Plummer (Spontané) et Donald Sutherland (Les jeux de la faim). Josh Gad a été choisi dans le film mais a été remplacé par Bradley en raison de conflits d’horaire; tandis que Peña a remplacé Stanley Tucci car l’horaire de ce dernier a été fortement affecté en raison des restrictions de voyage imposées pendant la pandémie.

Alors qu’Emmerich a déjà dirigé des histoires sur les invasions extraterrestres, le chaos de Godzilla, l’apocalypse et même une attaque et un siège à la Maison Blanche, Moonfall traitera de la lune de la planète sortant de son orbite, menaçant l’existence même de la Terre. Dans le film, une force mystérieuse fait tomber la Lune hors de son orbite et l’envoie sur une trajectoire de collision avec la Terre.

Cela amène une équipe à opter pour un effort de dernière minute pour sauver tout le monde grâce à une mission dans l’espace lointain. L’équipe comprend le cadre de la NASA Jo Fowler (Berry) et l’astronaute Brian Harper (Wilson), avec un théoricien du complot KC Houseman (Bradley) qui s’associe à eux. Cependant, leur mission dévoile quelques sombres secrets sur la force mystérieuse à l’origine de cette anomalie spatiale, tout en se rendant compte que la Lune qu’ils tentent d’empêcher d’entrer en collision avec la planète n’est pas exactement le corps extraterrestre qu’ils ont cru et étudié pendant des éons.

Emmerich a réalisé des films catastrophe à gros budget, notamment Le surlendemain, 2012, et Maison blanche vers le bas, une liste qui aura une nouvelle inclusion avec Moonfall, qui a un budget de production de 140 millions de dollars. Cela fait Moonfall le film indépendant le plus cher, qui n’a été repris pour la distribution qu’après son lancement commercial à Cannes en 2019.

Bien que nous ayons regardé des films où des astronautes tentent de détruire un astéroïde entrant, nous n’avons jamais eu de complot impliquant un corps planétaire important en route pour entrer en collision avec la planète et la détruire. Les films de Roland Emmerich, bien qu’ils ne soient pas scientifiquement précis, ont toujours été à la hauteur de l’aspect excitation et divertissement et le public y a donné une réponse favorable. Avec Moonfall, nous nous attendons vraiment à ce que ce film soit à la hauteur du battage médiatique.

Moonfall sortira le 4 février 2022. Actuellement, la fente de sortie du film se situe entre Sony Inexploré, sortant deux semaines avant Moonfall, et Morbius, qui sortira une semaine après. Cette nouvelle est née à Deadline.

Sujets: Moonfall