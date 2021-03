La chute de débris SpaceX crée un spectacle de lumière dans le ciel

Si vous vivez dans le nord-ouest du Pacifique américain, vous avez peut-être vu un étrange météore traverser le ciel jeudi soir (25 mars). Mais ce n’était pas un morceau d’astéroïde ou de comète – il s’agissait probablement de débris SpaceX tombant et brûlant dans l’atmosphère terrestre, selon les experts.

Le 4 mars, SpaceX a lancé un lot de 60 satellites Internet Starlink en orbite à bord d’une fusée Falcon 9 à deux étages. Les experts pensent que le retour de l’étage supérieur de cette fusée est ce qui a provoqué le spectacle du ciel de la nuit dernière, qui a parsemé le ciel de points lumineux brillants qui se déplaçaient dans le ciel. Les rapports locaux ont indexé l’événement juste après minuit HAE (04h00 GMT) vendredi (26 mars), ou vers 21 heures, heure locale, jeudi sur la côte ouest des États-Unis.

«En attendant une confirmation supplémentaire sur les détails, voici les informations non officielles dont nous disposons à ce jour. Les objets brillants largement signalés dans le ciel étaient les débris d’un 2e étage de fusée Falcon 9 qui n’a pas réussi à brûler par désorbitation», selon National Weather Service (NWS) Seattle tweeté. Ils ajoutée dans un tweet de suivi qu ‘ »il n’y a AUCUN impact attendu sur le terrain dans notre région pour le moment ».

La mission Starlink 17 de SpaceX décolle sur une fusée Falcon 9 depuis le complexe de lancement 39A du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride, le 4 mars 2021. Les débris du lancement sont retombés sur Terre le 25 mars. (Crédit d’image: SpaceX)

Certaines personnes sur les réseaux sociaux ont partagé avec enthousiasme des vidéos et des photos de l’événement, faisant référence aux débris qui tombent comme une possible pluie de météores, une «étoile filante» ou une comète. Certains ont même cité l’activité extraterrestre comme cause, bien qu’aucun expert n’ait validé cette possibilité.

Je n'ai JAMAIS vu une pluie de météores comme celle-ci! Freaky quand vous ne savez pas ce que c'est 😲😬

Au contraire, les experts conviennent que cet événement a presque certainement été créé par la chute de débris d’origine humaine.

Jonathan McDowell, astronome et traqueur par satellite au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, a déclaré que les points lumineux observés sont des débris SpaceX qui tombent.

La deuxième étape du Falcon 9 à partir du lancement de Starlink le 4 mars n'a pas réussi à brûler de l'orbite et est maintenant de retour après 22 jours en orbite. Sa rentrée a été observée depuis la région de Seattle vers 4 h 00 UTC le 26 mars.

« La deuxième étape du Falcon 9 depuis le lancement de Starlink le 4 mars n’a pas réussi à brûler de l’orbite et revient maintenant après 22 jours en orbite », McDowell tweeté. Une brûlure par désorbitation se produit lorsqu’un vaisseau spatial déclenche ses propulseurs pour ralentir et commencer à descendre vers l’anéantissement dans l’atmosphère terrestre.

Le but de ces brûlures est de se débarrasser rapidement d’un matériel spatial lorsque son travail est terminé, pour l’empêcher de devenir des débris orbitaux.

McDowell a également partagé quelques «faits amusants» sur la combustion de débris comme celle-ci sur Twitter, ajoutant que l’éclatement des débris comme nous l’avons vu la nuit dernière se produit à environ 40 miles (60 kilomètres) au-dessus du sol, bien au-dessus de l’endroit où les avions volent.

Il a également noté qu’il s’agissait du 14e morceau de débris spatiaux d’une masse de plus d’une tonne à rentrer dans l’atmosphère terrestre jusqu’à présent cette année, ce qui équivaut à environ un gros morceau de débris spatiaux tombant par semaine.

Un autre fait amusant sur les débris: il s'agit du 14e morceau de débris spatial avec une masse de plus d'une tonne qui est réintégré depuis le 1er janvier de cette année.

Le NWS de Seattle a ajouté sur Twitter qu’il est probable que cet événement ait été causé par la combustion d’objets fabriqués par l’homme dans l’atmosphère terrestre, car les météores ou d’autres objets naturels se déplaceraient probablement beaucoup plus rapidement.

Alors que les objets fabriqués par l’homme gravitent souvent autour de la Terre à des vitesses d’environ 28163 km / h, les météores peuvent atteindre des vitesses au sommet de notre atmosphère supérieures à 72420 km / h (45000 mph), selon NWS Seattle.

