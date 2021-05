La chronologie spéciale de Noël des Gardiens de la Galaxie confirmée

Malgré le grand rôle que « Guardians of the Galaxy » a présenté dans « Avengers: Infinity War » et « Avengers: Endgame », quatre ans se sont écoulés depuis que nous avons vu sa dernière aventure solo sur grand écran. Une attente qui sera encore prolongée si l’on tient compte du fait que la troisième tranche est prévue pour mai 2023.

Heureusement, ce groupe de hors-la-loi de l’espace a encore quelques apparitions supplémentaires qui calmeront les envies de leurs fans, à commencer par « Thor: Love and Thunder », une cassette dans laquelle, malgré leur brève participation, ils présenteront ce qui est arrivé au groupe après la fin de « Avengers Endgame » où Thor semblait déterminé à rejoindre son équipage.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Regardez le premier aperçu de « Masters of the Universe: Revelation »

Après cette apparition, James Gunn a préparé « The Guardians of the Galaxy Holiday Special », un spécial d’action en direct produit pour Disney +, qui aura un thème entièrement de Noël et dans lequel le casting principal de ses deux tranches devrait apparaître à l’écran , étant également la première spéciale thématique du MCU.

James Gunn a récemment annoncé que le script était terminé et que la production commencerait cette année avec le troisième et dernier volet de la série. Le cinéaste a de nouveau participé à une séance de questions-réponses avec ses fans offrant deux détails très prometteurs.

Cela pourrait également vous intéresser: Space Jam aura une version 4K avant la première de ‘A New Legacy’

ScreenRant confirme que Gunn a souligné à travers ses histoires Instagram que « The Guardians of the Galaxy Holiday Special » aura lieu entre « Thor: Love and Thunder » et « Vol. 3 « . De plus, le cinéaste n’a eu aucun scrupule à confirmer que cette spéciale est pleinement intégrée dans le canon du MCU, en dehors de cela, il ne révèle pas plus de détails sur son intrigue.

Sa première avant « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 » pourrait indiquer que cette spéciale pourrait être considérée comme une sorte de prologue pour le film, même s’il est encore trop tôt pour envisager cette option, d’autant plus que les détails de l’histoire dans ce troisième les livraisons sont très rares. Pourtant, ce serait une chance de donner aux Gardiens une dernière aventure avec un ton chaleureux avant leurs adieux dans la franchise.