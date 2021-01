La chronologie officielle de Star Wars expliquée, Era by Era

Guerres des étoiles, plus de 40 ans après nous avoir présenté pour la première fois dans une galaxie lointaine, très lointaine, reste l’une des franchises les plus populaires et les plus appréciées de la planète. Ce qui a commencé comme une trilogie de films s’est transformé en un monstre multimédia, maintenant contrôlé par Disney, grâce à son achat de Lucasfilm en 2012. Ce monstre s’est étendu bien au-delà des événements couverts dans la trilogie originale, couvrant des centaines, voire des milliers. des années.

Récemment, Disney et Lucasfilm ont fourni une mise à jour au fonctionnaire Guerres des étoiles calendrier pour coïncider avec la sortie de la première vague de La Haute République titres. Cette initiative d’édition massive explore une ère entièrement nouvelle, qui se déroule environ 200 ans avant les événements de La menace fantôme quand les Jedi étaient encore la force déterminante de la loi et de l’ordre dans la galaxie. C’est une entreprise énorme que Lucasfilm prend très au sérieux. Il verra un certain nombre de romans, de bandes dessinées et même d’émissions de télévision comme The Acolyte arriver au cours des prochaines années.

Avec La Haute République vient de nouveaux noms pour chacune des époques officielles du Guerres des étoiles chronologie. Nous sommes ici pour décomposer chacune de ces époques, en expliquant quand elles ont lieu et quels médias sont inclus. Pour ce faire, il est utile de comprendre comment la chronologie est souvent décomposée, en utilisant BBY et ABY. Cela signifie avant la bataille de Yavin en Un nouvel espoir (BBY), et après la bataille de Yavin (ABY). Donc, essentiellement, cela place les événements, en années, par rapport aux événements du premier film. Avec cela à l’écart, plongeons-nous.

La Haute République

Pour l’instant, c’est le point le plus éloigné de la version officielle Guerres des étoiles chronologie. Le dernier projet majeur de Lucasfilm a lieu environ 200 ans avant les événements des préquelles. Cela met environ 230 BBY, à peu près. C’est le moment où les Jedi étaient à la hauteur de leur pouvoir en tant que dernier mot dans la loi et l’ordre dans la galaxie. Antérieur à La Haute République événement d’édition, qui couvrira plusieurs titres et plusieurs médiums au cours de plusieurs années, peu avait été exploré à cette époque. Mis à part les livres et bandes dessinées en route, la série Disney + L’acolyte, qui est développé par Leslye Headland, aura lieu à la fin de l’ère de la Haute République. Notre connaissance de cette époque se développera au cours des deux prochaines années à mesure que le contenu arrivera.

La première vague de titres comprend Lumière du Jedi par l’auteur Charles Soule, qui lance l’événement. Il existe également une série Marvel Comics, ainsi qu’une de IDW. Parmi les autres romans à venir, citons Un test de courage, Le grand sauvetage des Jedi et Dans le noir. L’événement se décompose en trois phases; Phase I: Lumière du Jedi, Phase II: Quête du Jedi et Phase III: Essais des Jedi. Lucasfilm met beaucoup d’œufs dans ce panier, alors attendez-vous à en entendre beaucoup sur la Haute République dans les années à venir.

Chute du Jedi

La chute des Jedi est une époque autrefois connue sous le nom de préquelles. C’est le moment où Palpatine commençait à monter au pouvoir et les Jedi étaient sur le point de s’effondrer. Il contient la deuxième trilogie de George Lucas de Guerres des étoiles films, La menace fantôme, Attaque des clones et La revanche des Sith, qui raconte le voyage d’Anakin Skywallker d’un jeune garçon sur Tatooine à devenir Dark Vador.

Outre la trilogie prequel, cette époque contient l’intégralité de La guerre des clones série animée. Pour le contexte, La menace fantôme a lieu vers 32 BBY. C’est donc très éloigné de l’ère de la Haute République, ce qui signifie qu’il y a au moins cent ans d’écart entre la Haute République et la Chute des Jedi. Pour ceux qui cherchent à approfondir, cette époque comprend également des romans tels que Disciple sombre et des bandes dessinées comme le Dark Maul série et Obi-Wan et Anakin. Alors que cette époque était autrefois considérée sous un jour négatif, grâce à la réception initiale de la trilogie préquelle, elle est devenue un terrain fertile pour Guerres des étoiles la narration.

Règne de l’Empire

Pendant une époque, Reign of the Empire est quelque peu bref, selon la description officielle de Disney et Lucasfilm. Cela a lieu environ de 19 à 12 jusqu’à la formation de la rébellion, plusieurs années avant Un nouvel espoir. C’est donc un peu moins de deux décennies que l’Empire était à l’apogée absolue de ses pouvoirs. Alors que les Jedi étaient des gardiens de la paix dans la galaxie pendant mille générations, l’Empire avait sa mainmise sur la galaxie, fermement, pendant moins de 20 ans.

En ce qui concerne le contenu à l’écran, cela ne comprend que Solo: une histoire de Star Wars et la série animée Le mauvais lot, qui a lieu à la suite de La guerre des clones. Plusieurs romans clés ont cependant lieu à cette époque, tels que Catalyseur, qui est un prélude en quelque sorte à Rogue One, Seigneurs des Sith, Tarkin et Thrawn. Plusieurs bandes dessinées font également partie de cette chronologie, telles que Kanan, Han Solo – Cadet impérial et Lando: double ou rien. Il convient également de noter que le jeu vidéo Star Wars: Ordre déchu Jedi a également lieu pendant cette période. C’est donc à ce moment que le voyage de Cal Kestis s’est largement déroulé.

Âge de la rébellion

C’est là que nous commençons à entrer dans ce que l’on pourrait appeler « classique » Guerres des étoiles territoire. L’ère de la rébellion a lieu à partir de 5 BBY. C’est à ce moment que la rébellion a émergé et a commencé à défier l’Empire à travers la galaxie. Pendant plusieurs années, la règle de Palpatine n’a pas été contrôlée. Mais ce n’était qu’une question de temps avant que les opprimés de la galaxie ne décident de se regrouper et de prendre position. C’était la lutte au centre de l’original de George Lucas Guerres des étoiles histoire qui définirait la franchise, en faisant ce qu’elle est aujourd’hui. Même si c’est, chronologiquement parlant, en quelque sorte au milieu de la chronologie officielle, c’est, à bien des égards, là que tout a commencé.

L’époque comprend la série animée Rebels, qui se concentre largement sur la formation de l’Alliance rebelle. Il comprend également la trilogie originale de Un nouvel espoir, L’empire contre-attaque et Le retour du Jedi, aussi bien que Rogue One. Il y a pas mal de romans qui se déroulent également à cette époque, tels que Thrawn: Alliances et Thrawn: Trahison, aussi bien que Héritier des Jedi, la Battlefront livres, Escouade Inferno et Twilight Company, et Une nouvelle aube, qui est lié à RebellesC’est aussi une ère riche pour la bande dessinée, car une grande partie des Guerres des étoiles titre a lieu dans cette période. De plus, le célèbre Dark Vador série de Kieron Gillen, qui nous a fait découvrir Docteur Aphra, arrive à cette époque.

La nouvelle république

C’est peut-être l’ère du «Far West» du Guerres des étoiles chronologie en ce moment. Il se déroule entre la fin de la trilogie originale et la trilogie de la suite de Disney, couvrant environ 30 ans, à partir de 4 ABY à 34 ABY, et n’a guère été explorée du tout. The Mandalorian, qui a lieu environ 10 ABY, se déroule à cette époque. Le spectacle, qui nous a présenté Baby Yoda, est devenu un énorme succès et nous a montré que c’est une période de temps remplie d’anarchie et d’incertitude dans la galaxie. Ce n’est pas parce que l’étoile de la mort a explosé (à nouveau) que l’Empire est parti tranquillement. Il a laissé un vide de pouvoir et une lutte a émergé pour tenter de le combler.

Ce que nous savons avec certitude, c’est que cette époque sera largement explorée dans les années à venir. Disney et Lucasfilm ont prévu une poignée d’émissions en direct qui auront lieu pendant La Nouvelle République. Certains de ceux que nous connaissons inclus Ahsoka, Rangers de la Nouvelle République et au moins certains des Le livre de Boba Fett, en plus de The Mandalorian saison 3. On dit que tout cela est en train de construire une série d’événements mystérieux qui se déroulera également à cette époque. La Nouvelle République reste une ère qui peut être remplie de beaucoup, et c’est une époque qui offre de riches opportunités de narration.

La montée du premier ordre

Nous entrons ici dans la dernière ère officielle de la chronologie de Disney, la montée du premier ordre. C’est là que se déroule la trilogie suite. C’est là que Kylo Ren et Snoke commencent à reprendre le flambeau autrefois tenu par l’Empire. C’est là que la Nouvelle République est écrasée et que de nouveaux héros tels que Rey et Finn doivent se dresser contre les forces du mal aux côtés de la Résistance. Cette ère commence autour 34 ABY.

Rise of the First Order inclut la trilogie suite, le réveil de la force, Le dernier Jedi et La montée de Skywalker. Il comprend également la série animée de relativement courte durée, Star Wars: Résistance. Plusieurs romans ont été publiés dans cette chronologie, notamment Canto Bight, Résistance Reborn et Flèche noire. Plusieurs bandes dessinées se produisent également à cette époque, y compris le Poe Dameron séries, Bord de la galaxie et Capitaine Phasma.

Tour bonus: l’Ancienne République

Bien que ne faisant pas officiellement partie de la chronologie actuelle de Disney / Lucasfilm, il semble inévitable que The Old Republic soit reconnu à un moment ou à un autre. Spécialement depuis Star Wars: L’Ancienne République, un jeu de rôle multijoueur en ligne, est actif depuis 2011. C’est une époque qui a gagné beaucoup de notoriété auprès des fans grâce au Chevaliers de l’ancienne République jeu vidéo, qui a été lancé à l’origine en 2003. Cette ère a lieu des milliers d’années BBY, près de 4 000 ans avant tout événement sur la chronologie actuelle.

C’est une époque où les Sith et les Jedi étaient en guerre les uns avec les autres dans une ancienne version (relativement parlant) d’une galaxie lointaine, très lointaine. Des personnages bien-aimés tels que Dark Malak et Revan existaient à cette époque. Bien qu’il n’y ait pas de matériel canon officiel qui se déroule pendant The Old Republic, cette ère est si éloignée de tout ce que Lucasfilm a exploré dans les films qu’une grande partie de ce qui était aimé dans les contes de Legends pourrait facilement être intégrée au nouveau canon. Il y a eu des rumeurs rampantes concernant des projets en cours dans l’Ancienne République, mais aucun d’entre eux n’est encore apparu. Bien que ce ne soit qu’une question de temps.

Sujets: Star Wars