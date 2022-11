La chronologie de « The Crown »: explication de la chronologie de chaque saison

La cinquième saison de la série « La Couronne » premières sur Netflix ce mercredi 9 novembre. Ainsi, nous verrons bientôt les chapitres inédits du production qui s’inspire des principaux événements qui ont affecté Reine Elizabeth II et la couronne britannique.

Cet épisode a un nouveau casting d’acteurs dans une nouvelle période de temps, comme d’habitude dans la fiction qui a commencé par montrer le mariage du monarque et est sur le point de présenter les événements autour de la fin du mariage du prince Charles et de Diane de Galles.

Mais, Combien d’années couvre chaque saison ? Voici une explication de calendrier et chronologie Série Netflix « La Couronne ».

LA CHRONOLOGIE DE « LA COURONNE »

1. Chronologie de la première saison de « The Crown » : 1947 – 1955

La saison 1 de la série s’étale sur 8 ans et commence par le mariage du Princesse Elisabeth (Claire Foy) avec Philip Mountbatten Matt Smith. Cet épisode se concentre avant tout sur le processus d’apprentissage de notre protagoniste qui, après la mort du le roi George VI, le 6 février 1952, est devenu le Reine isabelle II.

D’autres faits clés présentés sont Winston Churchill (John Lithgow) en supposant que Premier ministre en 1951 et le premier couronnement télévisé de l’histoire britannique, le 2 juin 1953.

Claire Foy a joué la reine Elizabeth II dans la première saison de « The Crown » (Photo : Netflix)

2. Chronologie de la deuxième saison de « The Crown » : 1956 – 1964

Cet épisode s’étend sur 8 ans et se concentre sur les problèmes conjugaux des La reine Elizabeth II et le prince Philip, qui commémorent leur dixième anniversaire de mariage. Par ailleurs, la crise de Canal de Suez en Egypte cela devient une préoccupation majeure pour la Grande-Bretagne.

D’autre part, nous avons vu le mariage du Princesse Margaret (Vanessa Kirby) avec Antony Armstrong-Jones (Matthew Goode)qui devient seigneur snowdonla Le premier discours de Noël télévisé du monarque et la visite du président John F. Kennedy (Michael C. Hall) Oui Jackie Kennedy (Jodi Balfour) au palais de Buckingham en 1961.

La saison se termine avec la démission de Harold McMillan (Anton Lesser) en tant que Premier ministre, le 18 octobre 1963, et la naissance du prince Andrew en 1964.

Claire Foy dans le rôle de la reine Elizabeth II et Matt Smith dans le rôle du prince Philip dans la deuxième saison de « The Crown » (Photo : Netflix)

3. Chronologie de la troisième saison de « The Crown » : 1964 – 1977

saison 3 dure 13 ans, la plus longue période de la série à ce jour. Cette tranche commence par Harold Wilson (Jason Watkins) acquérir le poste de Premier ministre et la mort de Winston Churchill la 24 janvier 1965.

De plus, la catastrophe minière de Aberfanla visite des astronautes d’Apollo 11 au Le palais de Buckingham et la mort d’Edouard VIII le 28 mai 1972.

En revanche, la fin du mariage du Princesse Margaret (Helena Bonham-Carter) et Lord Snowdon (Ben Daniels) en 1974, ainsi que le début de l’histoire d’amour du Prince Charles (Josh O’Connor) Oui Camilla Shand dans le rôle d’Emerald Fennell).

Enfin, la saison se conclut par la célébration des 25 ans de règne de la reine Elizabeth II (Olivia Colman), le 7 juin 1977.

Olivia Colman dans le rôle de la reine Elizabeth II dans la troisième saison de « The Crown » (Photo : Netflix)

4. Chronologie de la quatrième saison de « The Crown » : 1979 – 1990

La quatrième saison se concentre sur la relation des Prince-Carlos avec Diana Spencer Emma Corrin. Il montre également la relation compliquée entre la reine Isabelle II Oui Margaret Thatcher (Gillian Anderson).

La reddition commence par le meurtre de Seigneur Mountbatten en 1979 par l’IRA. Plus tard, il montre Mariage Charles et Dianele 29 juillet 1981. D’autres événements clés incluent la guerre des Malouines en 1982, les naissances du prince William et du prince Harry et le mariage de Le prince Andrew (Tom Byrne) avec Sarah Ferguson.

La saison se termine avec la démission de Margaret Thatcher Quoi Premier ministre et la fête de Noël Windsor en 1990.

Josh O’Connor dans le rôle du prince Charles et Emma Corrin dans le rôle de la princesse Diana de Galles dans la quatrième saison de « The Crown » (Photo : Netflix)

5. Chronologie de la cinquième saison de « The Crown »: 1991 – 1997

Cette saison de la série ne couvre que 6 ans et se concentre sur la fin du mariage de la Prince-Carlos (Dominique West) et Diana, princesse de Galles (Elisabeth Debicki). Il convient de rappeler que tous deux ont officiellement divorcé en mille neuf cent quatre vingt seize.

De plus, cet épisode de la célèbre production représentera le Annus horribilis de la Reine isabelle II (Imelda Staunton) en 1992, quand une grande partie du château de Windsor il a brûlé dans un incendie.

Bien que la mort de Diane en 1997 Il ne sera pas diffusé sur les écrans, la vérité est que les circonstances autour de cette mort feront partie des nouveaux épisodes de fiction.

Dominic West et Elizabeth Debicki dans une scène de la cinquième saison de « The Crown » (Photo : Netflix)

COMMENT REGARDER LA SAISON 5 DE « THE CROWN » ?

Le cinquième volet de la série sera disponible sur Netflix à partir du 9 novembre 2022par conséquent, pour voir le dernier épisode de la production, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

Découvrez la bande-annonce de la saison 5 de « The Crown » ici:

PLUS D’INFORMATIONS SUR « LA COURONNE »

FICHE TECHNIQUE DE « LA COURONNE »