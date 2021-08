La chose la plus folle à propos de Gamescom était la bande-annonce de Dokev

Samsung galaxy s21 plus 5g 8go/128go noir (phantom black) dual sim g9

Samsung Galaxy S21+ 5G Écran AMOLED 2X Exynos 2100 Triple caméra 64 MP Typique sous tous ses aspects Comme d'habitude, Samsung nous a tous surpris lors de la présentation du nouveau Galaxy S21 + 5G . Ceux d'entre nous qui ont assisté à la présentation ont vraiment pensé que c'était quelque chose de typique. Et le fait est que ce smartphone Samsung vient balayer le marché avec un mobile presque parfait . En commençant par son écran, on retrouve une dalle Infinity-O Dinamic AMOLED 2X, avec un taux de rafraîchissement Super Smooth de 120 Hz et une technologie couleur HDR10 +. La qualité d'image de ce Samsung Galaxy S21 Plus 5G est tout simplement spectaculaire . En outre, il dispose également d'une protection d'écran Corning Gorilla Glass Victus et d'une protection de confort oculaire. Vitesse 5G la plus rapide Vivez à plein régime avec le nouveau Samsung Galaxy S21 Plus 5G. La vitesse ultra-rapide de la 5G a changé la façon dont nous comprenons les connexions sans fil. Maintenant, vous pouvez télécharger une saison entière de vos séries préférées en moins de temps que vous ne l'imaginez . Pour cette raison, Samsung a équipé une puce compatible avec le réseau 5G, afin que vous puissiez être connecté quand vous le souhaitez. Enregistrez des vidéos en 4 ... 8K! Dans la section photographique, on trouve un système de 3 caméras arrière , formé par un objectif principal grand angle 12 MP, un objectif ultra grand angle 12 MP et un capteur téléobjectif 64 MP, qui offre des résultats vraiment brillants , même la nuit. Immortalisez vos meilleurs moments avec la plus haute qualité, netteté et définition, tout le monde sera étonné. De plus, le nouveau Samsung Galaxy S21 + 5G est capable d'enregistrer des vidéos 8K! Devenez le meilleur réalisateur et changez les règles du jeu. Si vous ne pouvez pas vous arrêter, votre téléphone Samsung non plus En plus de ces fonctionnalités, le nouveau Samsung Galaxy S21 Plus 5G se distingue également par ses performances étonnantes. Et ce n'est pas pour moins cher, puisqu'il équipe le dernier processeur Exynos, en particulier l'Exynos 2100, la puce la plus rapide qui soit équipée dans un Galaxy. La marque de processeurs de Samsung continue de donner vie aux meilleurs terminaux de l'entreprise, car ils offrent des performances tout simplement spectaculaires et rendent le téléphone très fluide. Précisément cette fluidité donne au Galaxy S21 + une brillante autonomie. Grâce à la batterie de 4000 mAh et à la gestion intelligente du processeur, vous aurez des heures et des heures d'autonomie sur une seule charge. De plus, il dispose également d'une charge rapide de 25 W * pour que vous puissiez passer moins de temps à charger et plus vous amuser. * Tous les Galaxy S21 S21 + Le S21 Ultra 5G n'inclut pas l'adaptateur secteur ni le casque dans leur boîte d'origine.