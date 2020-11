La chose étrange que le spectacle fait faire au casting pour garder les choses authentiques

Fiancé de 90 jours et toutes ses itérations sont devenues les favorites des fans sur TLC. Les intrigues et les relations dramatiques sont suffisantes pour que les fans reviennent saison après saison. En raison de la nature rapide de certaines relations, les fans se sont demandé à quel point la série était réelle. Il y a quelques règles que l’émission a en place pour garder les choses aussi authentiques que possible.

’90 Day Fiancé ‘stars Jihoon Lee et Deavan Clegg | TLC

Les couples doivent être ensemble avant de postuler

Les couples scandaleux de certains des couples ont souvent laissé les fans se demander si TLC avait quelque chose à voir avec l’appariement de ces personnes extrêmement différentes. Mais selon l’ancienne membre de la distribution, Ashley Martson, elle ne savait même pas pour la série quand elle et son ancien mari Jay Smith ont été repérés.

«Nous étions ensemble bien avant que le spectacle ne soit impliqué», dit-elle. «Ils se sont impliqués une semaine avant l’entretien de visa de Jay (Son entretien de visa a duré 10 mois du début à la fin.) Un agent de casting m’a envoyé un message sur Facebook après avoir commenté dans un salon de discussion sur l’immigration en posant des questions sur le processus d’entrevue. Je n’ai jamais entendu parler de l’émission ni postulé.

Le producteur exécutif Matt Sharp a fait écho à des sentiments similaires lorsqu’il a parlé du processus de sélection du podcast Reality Life with Kate Casey.

«Ce sont des gens qui sont déjà très en attente d’un visa», a-t-il déclaré. «Nous avons toujours voulu que ce soit un super-authentique, des verrues et tout, regardez l’amour dans ce monde incroyable, très cru, les producteurs que nous avons amenés… beaucoup d’entre eux venaient du Maman ado monde », a déclaré Sharp. «Il y a aussi une authenticité dans ce spectacle. Nous voulions faire quelque chose qui ne montre pas seulement un côté de l’amour. Nous voulions faire un spectacle où… ce n’est pas en noir et blanc. Il y a en fait un débat sur les canapés d’Amérique. Nous ne cherchons ni méchants ni héros; Nous recherchons de vraies personnes avec des antécédents et des histoires intéressants et des situations potentiellement intéressantes.

Comment TLC garde-t-il les choses authentiques?

L’une des plus grandes contraintes liées à une relation à distance est de savoir comment et quand vous pouvez voir votre partenaire. Prendre plusieurs vols internationaux par an coûte cher. Bien sûr, TLC pourrait potentiellement payer les vols de ses membres de la distribution, mais cela éliminerait l’un des plus grands facteurs de stress de la vie réelle de ce type de relations.

Dans un vlog, L’autre côté La star Deavan Clegg a révélé que TLC ne paie que les vols pour le spécial Tell-All à la fin de la saison, mais les oblige tous à payer leurs propres vols pour se voir pendant le tournage.

Lorsque l’ancienne membre de la distribution, Nicole Nafziger, est récemment allée rendre visite à son fiancé Azan Tefou au Maroc, elle y est restée bloquée en raison de l’effet de la pandémie de coronavirus (COVID-19) sur les prix des vols.

Elle s’est disputée avec un fan sur Instagram en disant qu’elle n’était pas encore rentrée parce que les vols étaient deux à trois fois plus chers que la normale. Elle a fini par rester au Maroc pendant des mois avant de pouvoir enfin rentrer chez elle auprès de sa fille May, ce qui prouve encore plus que TLC ne s’occupe pas de payer les vols actuels ou passés des membres de la distribution.