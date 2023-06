La chose 2 pourrait enfin arriver, suggère John Carpenter

Est la suite tant attendue du classique d’horreur de science-fiction de John Carpenter La chose passe enfin ? Eh bien, peut-être, est la réponse quelque peu frustrante. Apparaissant au récent Texas Frightmare Weekend 2023 (via Creepy Catalog), Carpenter s’est vu poser la question séculaire de savoir si le personnage de Keith David, Childs, est une chose à la fin du premier film, mais plutôt que de révéler quoi que ce soit, Carpenter a décidé de rester timide. car il « peut » y avoir une suite sur les cartes.





« J’ai juré de garder le secret, d’accord, parce qu’il y aura peut-être, je ne sais pas s’il y aura, il y aura peut-être une Chose 2. »

Il y a eu des rumeurs d’une suite à La chose depuis un moment maintenant, et bien que rien ne se soit encore matérialisé, c’est loin d’être la première fois que Carpenter fait allusion au projet en cours de développement. « Il y a des mises à jour dont je ne suis pas autorisé à parler », a déclaré le cinéaste légendaire l’année dernière. « Nous verrons, nous verrons. Ne dites jamais jamais dans le cinéma, ne dites jamais jamais. »

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Sorti en 1982, La chose suit un groupe de chercheurs américains qui pensent faire la bonne chose en sauvant un chien. Malheureusement, ce n’est que leur première erreur, car le chien se révèle bientôt être un être extraterrestre parasite qui peut prendre la forme de ses victimes. Il incombe à un ingénieux pilote d’hélicoptère RJ MacReady (Kurt Russell) de mener l’équipage du camp dans une bataille désespérée et sanglante contre la créature vicieuse avant qu’elle ne les élimine tous, un par un.

Réalisé par John Carpenter d’après un scénario de Bill Lancaster, La chose a été tristement célèbre avec des critiques négatives à sa sortie, mais a depuis été réévalué et est maintenant considéré à la fois comme un classique du genre et l’un des meilleurs de Carpenter.

Avec la tendance populaire aux suites héritées, La chose semble certainement primordial pour un suivi. Mais pourrait La chose 2 gâcher la fin parfaitement ambiguë de l’original ?

CONNEXES: Pourquoi The Thing est le film le plus important de John Carpenter, pas Halloween





Escape from New York est la prochaine franchise John Carpenter à obtenir une « Requel »

Photos de Ambassade AVCO

Avant de peut-être, peut-être, un jour revenir aux horreurs de La chosele public fera d’abord un voyage dans une ville dystopique de New York dans le prochain Évadez-vous de New York redémarrage/suite. Le projet est actuellement travaillé par le duo de cinéastes derrière 2022’s Crier et cette année Cri VIMatt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett alias Radio Silence, qui ont révélé que leur plan pour Escape from New York est de faire une « requelle ».

« C’est une excellente question. Je ne pense pas que nous en sachions assez sur le film pour pouvoir dire quoi que ce soit, mais oui, ‘requel’ est l’idée », a révélé le duo de réalisateurs. « Il n’y a aucun moyen de refaire à quel point ce film est génial. est, serait une course idiote à essayer. Donc, vous savez, nous allons essayer d’emprunter ce que nous aimons et trouver une nouvelle façon de mettre le paquet ensemble.

Sorti en 1981 et co-écrit, co-marqué et réalisé par John Carpenter, Évadez-vous de New York met en vedette Kurt Russell dans le rôle de l’ancien soldat et actuel prisonnier fédéral Snake Plissken qui n’a que 24 heures pour sauver le président des États-Unis. Un peu comme The Thing, évasion de New York est maintenant considéré comme un classique cinématographique, avec des projets de redémarrage ou de suite à divers stades de développement depuis un certain temps.

Mais, une question importante demeure. Avec La chose 2 peut-être sur le point d’être dégelé, et avec le Évadez-vous de New York requel maintenant en production, verrons-nous Kurt Russell revenir dans deux de ses rôles les plus appréciés ?