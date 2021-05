La chirurgie bariatrique protège les obèses de Covid

HERACLES Ecran de protection en plexiglass avec pieds 1000x600x4mm - HERACLES - PLEXI-100

Les ÉCRANS DE PROTECTION COVID-19 sont une des mesures barrières qui vous permettent de protéger les opérateurs, visiteurs et tous ceux qui, pour travailler, sont en contact direct avec le public. Les ÉCRANS BARRIÈRES sont en plexiglass transparent et s'adaptent sur toutes les surfaces grâce à leurs pieds emboîtables à poser et avec passe-documents Ils sont donc très faciles à placer sur les banques l'accueil, comptoirs, les bureaux et les différentes tables (réunion, cafétéria, etc..). Les écrans sont 100% recyclables et facile à nettoyer avec n'importe quel désinfectant. Caractéristiques: Écrans barrières de protection en plexiglas d'épaisseur 4 mm. Coloris transparent. Système autonome pour bureaux, banque d'accueil, tables de réunion, etc... Écologique : écrans 100% recyclables. Passe document. Encombrement : L. 1000 x P. 120 x H. 600 mm Epaisseur Plexiglass : 4 mm Largeur pieds : 120 mm Grâce à leur profondeur volontairement réduite, 12cm seulement, les ÉCRANS DE PROTECTION COVID sont peu encombrants et donc idéal pour les poste de travail.