La Chine vole-t-elle des données américaines?: Trump envisage d’interdire TikTok

Avec TikTok, une nouvelle plateforme vidéo a conquis le cœur des fans des réseaux sociaux. Cependant, le président Trump soupçonne que la Chine souhaite exploiter les données sur les citoyens américains via le réseau social. Il envisage d’interdire le service vidéo.

Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il envisageait de prendre des mesures contre la plate-forme de vidéo en ligne chinoise TikTok – jusqu’à l’interdiction. Il existe plusieurs options. “Mais beaucoup de choses se produisent. Nous verrons donc ce qui se passera”, a déclaré Trump. “Nous examinons TikTok. Peut-être que nous pouvons interdire TikTok.” Selon des initiés, le réseau a été ciblé par les États-Unis en raison de la crainte que les informations personnelles collectées via l’application ne soient pas sécurisées. Tiktok rejette cela.

Trump essaie de Bytedance Ltd., basé à Pékin. pour leur demander de vendre leur participation dans Tiktok, a déclaré une personne proche du dossier. Le secrétaire d’État Mike Pompeo n’avait pas non plus exclu un lock-out réseau aux États-Unis. Le géant américain du logiciel Microsoft est, selon les cercles, intéressé par la plateforme vidéo internationale.

Une ordonnance de désinvestissement serait la septième fois qu’un président américain bloque un accord ou ordonne la vente d’une entreprise depuis que le Congrès a accordé l’autorisation d’intervenir en 1988. TikTok a déjà été interdit en Inde. En raison de soupçons à l’étranger, la société tente depuis un certain temps de séparer sa plate-forme internationale de la version chinoise.

Plus récemment, Tiktok a également fait la une des journaux aux États-Unis, car de nombreux adolescents auraient saboté l’événement de campagne de Trump à Tulsa (Oklahoma) en se réservant des sièges et en ne partant pas – ce qui serait le vide décevant pour Trump. Rangs dans la salle des événements.