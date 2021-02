La Chine vient de lancer trois autres satellites de reconnaissance Yaogan 31 en orbite

La Chine a envoyé avec succès trois satellites de reconnaissance en orbite mardi 23 février, selon les médias.

Selon un rapport du fournisseur de nouvelles d’État chinois CCTV.

« Une fois entrés sur leurs orbites prévues, les satellites seront utilisés pour des études d’environnement électromagnétique et d’autres tests technologiques connexes », a ajouté CCTV dans le court rapport.

Une fusée chinoise Long March 4C décolle du centre de lancement de satellites de Jiuquan dans le désert de Gobi, transportant trois satellites Yaogan 31 Groupe 3 en orbite. (Crédit d’image: CASC)

Les analystes de la défense occidentaux ont suggéré que la série Yaogan est destinée à l’Armée populaire de libération pour des utilisations telles que la surveillance, le renseignement ou la reconnaissance qui – compte tenu de leurs orbites – peuvent être similaires aux satellites qui suivent les navires par transmissions radio, selon Space News.

Les satellites peuvent inclure des capacités pour étudier des cibles dans des longueurs d’onde optiques ou des radars à ouverture synthétique, et pourraient transporter des charges utiles de renseignement électronique, a ajouté Space News. Les lancements passés placent les satellites Yaogan sur des orbites d’environ 1 100 kilomètres d’altitude et inclinées de 63 degrés, passant au-dessus de régions maritimes telles que les îles Shetland du Sud.

Il s’agit du troisième embrayage de satellites Yaogan à lancer depuis la Chine. Le deuxième groupe s’est rendu dans l’espace il y a quelques semaines à peine, le 28 janvier, selon l’entrepreneur China Aerospace Science and Technology Corp. Le premier groupe aurait été lancé en avril 2018 sur des orbites similaires, permettant à la Chine de raccourcir le délai entre le moment où une région particulière est visible sous la constellation croissante.

La Chine a connu un mois de février chargé dans l’espace, notamment l’arrivée réussie de Tianwen-1 sur l’orbite de Mars et la préparation d’un atterrissage sur Mars, rapporte que son premier module de station spatiale se prépare pour un vol et des examens en cours des roches de l’autre côté lunaire. par le rover Yutu 2 et l’atterrisseur Chang’e 4. Il y a environ un mois, un lancement par l’iSpace chinois n’a pas réussi à atteindre l’orbite.

