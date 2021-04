La Chine veut lancer son propre télescope de classe Hubble dans le cadre de la station spatiale

La Chine pourrait lancer le premier module pour sa propre station spatiale ce mois-ci, alors que le pays se prépare également à envoyer un grand télescope spatial pour le rejoindre en orbite dans les prochaines années.

Le télescope de la station spatiale chinoise (CSST), qui devrait être lancé en 2024, fonctionnera comme un observatoire optique spatial permettant aux scientifiques chinois d’effectuer des études du ciel, selon Xinhua Le télescope, parfois appelé «Xuntian», qui se traduit littéralement par «arpenter les cieux», aura une lentille impressionnante de 6,6 pieds (2 mètres) de diamètre, ce qui la rend comparable à la lunette de visée Hubble. Cependant, il bénéficie d’un champ de vision 300 fois supérieur à celui de Hubble, 31 ans, tout en conservant une résolution similaire.

Le large champ de vision permettra au télescope d’observer jusqu’à 40% du ciel sur dix ans à l’aide d’un énorme Appareil photo 2,5 milliards de pixels .Notamment, le télescope co-orbite autour de la Terre avec la station spatiale chinoise et sera en mesure de s’arrêter périodiquement avec le futur avant-poste avec équipage.

« Le télescope sera installé dans un module optique capable de voler de manière autonome en orbite pour une plus grande efficacité de la sonde spatiale », Zhou Jianping, concepteur en chef du programme chinois de vols spatiaux habités, a déclaré à la télévision centrale chinoise en mars .

«En attendant, nous le ferons voler approximativement en orbite commune avec la future station spatiale. Cela nous aidera à faire le plein du télescope et à effectuer une mise à niveau en orbite.[s] pour cela, afin de le maintenir toujours au niveau d’une frontière internationale », a ajouté Jianping.

Cela pourrait être un gros avantage pour la CSST, car Hubble avait besoin d’un certain nombre de missions pour réparer, mettre à niveau et remplacer une variété de composants et de systèmes.

Pendant ce temps, sur le terrain, quatre centres de recherche en astronomie sont en cours de construction à travers la Chine pour travailler avec les données du télescope spatial, a rapporté Xinhua l’année dernière.

La CSST observera le proche ultraviolet et la lumière visible. Les objectifs cosmologiques et astronomiques notables incluent l’étude des propriétés de la matière noire et de l’énergie noire, la structure à grande échelle du cosmos et la formation et l’évolution des galaxies, selon un 2019 papier des membres des Observatoires nationaux d’astronomie (NAOC) de l’Académie chinoise des sciences.

La CSST devra également contribuer à la détection et à la surveillance des objets trans-neptuniens (TNO) et des astéroïdes géocroiseurs.

De plus, en préparation de la nouvelle station spatiale du pays, les astronautes chinois subissent actuellement entraînement intense pour les premières missions en équipage pour construire la future station.

La Chine se prépare à 11 lancements en 2021 et 2022, dont quatre missions avec équipage, pour la phase de construction du projet. Le module principal, nommé « Tianhe , « qui signifie » Harmonie des cieux « , devrait être lancé à partir de Wenchang en avril, sur la base des préparatifs précédents du Long 5 mars.

