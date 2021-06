La Chine veut construire une présence humaine durable sur Mars. Voici comment.

La Chine étudie les moyens d’amener les astronautes sur Mars et de revenir en toute sécurité et d’établir potentiellement une présence à long terme sur la planète rouge.

C’est selon un haut responsable de l’industrie spatiale chinoise s’exprimant mercredi 16 juin lors de la conférence Global Space Exploration (GLEX) qui se déroule à Saint-Pétersbourg, en Russie.

Wang Xiaojing, président de l’Académie chinoise de technologie des véhicules de lancement (CALT), a déclaré à l’auditoire de la conférence via un discours précédemment enregistré que la Chine recherchait les meilleures options pour des missions humaines durables sur Mars.

En rapport: La Chine gagne du terrain dans l’espace. Les États-Unis doivent-ils s’inquiéter ?

Notant le récent atterrissage réussi du rover martien Tianwen-1 Zhurong, Wang a déclaré que la Chine avait des projets plus ambitieux, au-delà même d’une mission de retour d’échantillons de Mars prévue au début de 2029.

Ces missions robotiques et d’autres non spécifiées vers Mars, y compris des tests d’utilisation des ressources in situ – par exemple l’extraction d’eau souterraine sous la surface ou la génération d’oxygène – sont destinées à construire une plate-forme pour les missions humaines initiales, en commençant par un avant-poste orbital, puis en atterrissant à la surface de la planète et enfin construire une base martienne.

La troisième et dernière étape envisage la formation d’une « éconosphère », facilitée par une flotte Terre-Mars à grande échelle, un développement et une utilisation à grande échelle des ressources.

Wang a révélé que CALT, qui appartient au principal entrepreneur spatial chinois, la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), a achevé des recherches approfondies sur l’architecture de la mission. Cela comprend l’examen des heures de lancement disponibles, les types d’orbites que le vaisseau spatial peut utiliser pour se rendre sur Mars et le système de propulsion le mieux adapté pour permettre des séjours à court et à long terme et des visites régulières et répétées.

Le rover martien chinois Zhurong pose pour un autoportrait avec son atterrisseur sur cette photo d’Utopia Planitia publiée le 11 juin 2021. (Crédit image : CNSA)

La phase robotique initiale des plans d’exploration de la Chine reposerait sur des fusées chimiques, la propulsion utilisée aujourd’hui pour les lancements. Les premières missions humaines utiliseraient un certain nombre de lanceurs lourds pour construire le vaisseau spatial Mars en orbite, a déclaré Wang. Ceux-ci se rendraient ensuite et accosteraient à un étage de ferry utilisant la propulsion nucléaire électrique et nucléaire thermique pour le transfert Terre-Mars. La cargaison volerait et atterrirait sur Mars séparément, et un véhicule de descente et d’ascension sur Mars (MDAV) transférerait les astronautes vers et depuis la surface, a-t-il ajouté.

Les technologies nucléaires permettraient une forte diminution de la taille des véhicules de transfert Terre-Mars. Cette méthode de propulsion a été discutée et étudiée pendant des décennies, mais nécessite encore un certain nombre de percées technologiques et son utilisation potentielle a généralement rencontré des préoccupations environnementales.

La propulsion par fusion nucléaire et la technologie des ascenseurs spatiaux ont également été envisagées mais nécessitent des percées à la fois théoriques et technologiques.

La phase de l’éconosphère envisage le développement de flottes réutilisables d’engins spatiaux, de dépôts d’ergols pour le ravitaillement des engins spatiaux en orbite martienne et l’utilisation d’orbites cycliques, un concept précédemment avancé par Buzz Aldrin.

Le plan présenté par Wang est à la fois ambitieux mais aussi à un stade très précoce. CALT fabrique de nombreuses fusées chinoises Longue Marche et ne traite que des idées de propulsion.

Le vaisseau spatial chinois Shenzhou-12 et sa fusée Longue Marche 2F se sont rendus sur la rampe de lancement le 9 juin 2021. (Crédit image : CASC)

Wang a prononcé son discours préenregistré alors que CALT se prépare pour le lancement de la mission Shenzhou 12, qui doit lancer trois astronautes vers la nouvelle station spatiale chinoise Tianhe aujourd’hui (16 juin) à 21h22 HAE (0122 17 juin GMT; 9h22 le 17 juin, heure locale de Pékin).

Le plan ne prend pas en compte les défis d’envoyer des humains sur de longs voyages à travers l’espace lointain, y compris les rayonnements et les effets de la microgravité. D’autres instituts spatiaux chinois travailleraient sur ces défis. Le plan comprend cependant certains aspects déjà en cours de développement, notamment un vaisseau spatial d’équipage de nouvelle génération.

Aucun calendrier pour l’embarquement dans des missions avec équipage sur Mars n’a été mentionné. La Chine vise actuellement des missions en équipage vers la Lune dans les années 2030, les missions en équipage sur Mars seront donc beaucoup plus éloignées.

Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.