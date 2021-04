La Chine va se sevrer du charbon tout en finançant des usines dans les pays en développement

28 avr.2021 12:30:02 IST

La Chine poursuivra son financement de plusieurs milliards de dollars des centrales au charbon dans les pays en développement, a déclaré mardi un haut responsable du climat, malgré l’objectif déclaré de Pékin de réduire les émissions de carbone. En 2020, la Chine a ouvert les trois quarts des centrales au charbon nouvellement financées dans le monde, selon le moniteur britannique CarbonBrief, et a représenté plus de 80% des projets d’énergie au charbon récemment annoncés. Chez lui, cependant, le président Xi Jinping s’est engagé à sevrer la Chine du charbon avec un objectif d’émissions de carbone maximal de 2030 – et à atteindre la neutralité carbone trente ans plus tard.

Ces objectifs ambitieux ont été atteints avec les éloges de la communauté internationale.

Mais l’impulsion de la Chine à l’étranger montre la complexité de délier les moteurs économiques de l’énergie au charbon des préoccupations environnementales.

« Nous ne pouvons pas simplement dire que nous arrêterons de soutenir les centrales électriques au charbon dans les pays en développement », a déclaré aux journalistes Li Gao, chef du bureau du changement climatique au ministère de l’Écologie et de l’Environnement. « Lutter contre le changement climatique, c’est aussi permettre aux habitants des pays en développement de vivre une bonne vie. »

Faisant écho aux commentaires de Xi lors d’un récent sommet sur le climat organisé par le président américain Joe Biden, Li a déclaré que les pays plus pauvres avaient encore besoin de charbon pour alimenter leurs économies.

«C’est entièrement en réponse aux besoins réels (des pays étrangers), et nous utilisons des normes très élevées (pour construire les usines)», a-t-il déclaré.

Li a également suggéré que ces pays n’étaient pas suffisamment développés pour pouvoir utiliser les énergies renouvelables comme principales sources d’énergie.

La Chine est le plus gros pollueur du monde et émet un tiers des gaz à effet de serre dans le monde.

Il a également continué à financer des dizaines de centrales au charbon à l’étranger, du Zimbabwe à l’Indonésie, et les écologistes disent qu’ils sont prêts à produire plus d’émissions que les principaux pays développés.

La Chine fait jouer le charbon à l’étranger dans le cadre de son initiative Belt and Road d’un billion de dollars, un plan visant à financer des projets d’infrastructure et à accroître son influence à l’étranger.

En revanche, les responsables se sont engagés à «contrôler strictement» l’utilisation du charbon au niveau national pour atteindre des objectifs climatiques ambitieux.

Un peu moins de 60% de l’électricité en Chine provient toujours du charbon, mais un nouveau plan de développement national quinquennal dévoilé en mars fixait l’objectif de produire 20% d’énergie à partir de sources renouvelables d’ici 2025.

La Chine continuera à construire des centrales au charbon à plus petite échelle pour assurer une alimentation électrique fiable sur le réseau, mais leurs « émissions ne seront pas aussi importantes » que les centrales au charbon traditionnelles, selon Li.

« Nous ne continuerons plus le développement à grande échelle des centrales au charbon, c’est très clair. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂