La Chine va mettre fin à la reconnaissance du passeport britannique d’outre-mer alors que le Royaume-Uni ouvre un programme de visa pour plus de 5 millions de Hongkongais

Pékin a déclaré que le passeport britannique national d’outre-mer (BNO) ne serait plus reconnu comme un document de voyage ou une pièce d’identité en Chine à partir de dimanche, lorsque le nouveau programme de visa du Royaume-Uni sera ouvert à des millions de citoyens de Hong Kong.

S’exprimant vendredi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijian a déclaré aux journalistes que Pékin se réservait le droit de prendre de nouvelles mesures contre la Grande-Bretagne tout en annonçant que la Chine ne reconnaîtrait plus le passeport BNO, qui est détenu par plus de 450000 personnes à Hong Kong.

À partir du 31 janvier, la Chine ne reconnaîtra plus le soi-disant passeport BNO en tant que document de voyage et preuve d’identité, et se réserve le droit de prendre d’autres mesures.

Le porte-parole a répété la représentation solennelle de la Chine et son opposition à l’ingérence de la Grande-Bretagne dans les affaires intérieures de Pékin, ajoutant que le Royaume-Uni devait reconnaître que Hong Kong faisait partie de la Chine depuis 24 ans.

«La politique de résidence et de naturalisation au Royaume-Uni a été étendue à plusieurs reprises. La tentative de la Grande-Bretagne de transformer un grand nombre de Hongkongais en citoyens britanniques de seconde zone a complètement changé la nature BNO de l’entente sino-britannique d’origine ». Dit Zhao.

Le porte-parole chinois a insisté sur le fait que la décision de la Grande-Bretagne viole sa promesse à la Chine et que le passeport actuel de la BNO n’est plus le même que l’original.

Avec l’ouverture du programme de visa britannique à Hong Kong dimanche à environ 2,9 millions de citoyens de la BNO éligibles et à 2,3 millions de personnes à charge éligibles supplémentaires, le Premier ministre britannique Boris Johnson a salué cette décision comme une défense des libertés et des valeurs des résidents de l’île.

«Je suis extrêmement fier que nous ayons mis en place cette nouvelle voie pour que les BNO de Hong Kong vivent, travaillent et s’installent dans notre pays», Johnson a déclaré vendredi dans un communiqué.

«Ce faisant, nous avons honoré nos liens profonds d’histoire et d’amitié avec le peuple de Hong Kong, et nous avons défendu la liberté et l’autonomie – des valeurs chères au Royaume-Uni et à Hong Kong.»

En juillet, le Royaume-Uni a annoncé qu’il introduirait le programme de visa et d’établissement après l’adoption par Pékin d’une vaste loi sur la sécurité nationale pour Hong Kong. La loi sur la sécurité nationale a été considérée par la Grande-Bretagne comme une mesure visant à éroder davantage la démocratie dans l’ancienne colonie britannique et une violation de la déclaration conjointe entre le Royaume-Uni et la Chine.

Les estimations du gouvernement conservateur suggèrent que 300 000 personnes pourraient quitter Hong Kong pour le Royaume-Uni au cours des cinq prochaines années, générant 2,9 milliards de livres de bénéfices nets pour l’économie britannique.

Certaines études suggèrent que le Royaume-Uni a largement sous-estimé le nombre de Hongkongais qui accepteront l’offre de visa, certains suggérant que des millions pourraient faire le déplacement vers l’ouest.

