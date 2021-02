La Chine va donner plus de 6 millions de dollars en monnaie numérique pendant le Nouvel An lunaire lors d’essais massifs de yuan

Alors que la Chine se prépare à célébrer l’une de ses plus grandes fêtes, le Nouvel An lunaire, les autorités de Pékin et de Suzhou distribuent 40 millions de yuans (6,2 millions de dollars) dans une autre loterie publique dans le cadre de tests de monnaie numérique.

Les deux villes prévoient de distribuer 200 000 paquets rouges – chacun d’une valeur de 200 yuans (près de 31 dollars) – à partir du mercredi 10 février, la veille du Nouvel An chinois. Les paquets rouges, ou enveloppes, contenant de l’argent sont une forme de cadeau traditionnel en Chine. Ils sont également utilisés depuis longtemps dans l’espace numérique, car les entreprises technologiques chinoises ont permis d’envoyer de l’argent en utilisant des paquets rouges via des applications.

Quelque 50000 heureux gagnants seront sélectionnés à Pékin dans le cadre des essais de routine de la monnaie numérique souveraine de la Chine, a annoncé le gouvernement local ce week-end. Il a ajouté que la loterie de 10 millions de yuans (1,5 million de dollars) se tenait alors que la ville se préparait à accueillir les Jeux olympiques d’hiver de 2022. Les gagnants pourront dépenser leurs bons au cours de la semaine du 10 février dans plus de 100 magasins de la zone commerciale de Wangfujing, ou en ligne via la plate-forme populaire JD.com.

Pendant ce temps, le gouvernement de la ville de Suzhou prévoit de distribuer 150 000 paquets rouges d’une valeur de 30 millions de yuans (4,6 millions de dollars). La loterie serait sponsorisée par JD.com, mais les gagnants pourront dépenser l’argent jusqu’au 26 février dans les magasins en ligne et physiques. Plus de 10000 entreprises devraient accepter le yuan numérique pendant le procès, selon le South China Morning Post.

L’énorme loterie du Nouvel An sera encore plus grande que la précédente organisée dans les deux villes. En décembre, quelque 20 millions de yuans ont été distribués de la même manière à Suzhou, tandis que Pékin a procédé à un essai numérique à petite échelle du yuan à la station de métro de l’aéroport international de Pékin Daxing.

La Chine a intensifié les tests pilotes de sa monnaie numérique, officiellement connue sous le nom de paiement électronique en monnaie numérique (DCEP). Selon les calculs des médias chinois, les essais totalisent désormais environ 110 millions de yuans (17 millions de dollars) et devraient couvrir davantage de lieux et de villes en 2021.

