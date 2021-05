La Chine tente aujourd’hui son premier atterrissage sur Mars

Distribain Vasque totem carrée sur pieds SDV87

Vasque totem solid surface sur pieds inox noir SDV87Adoptez dés aujourd'hui cette vasque totem carrée ultra design en solid surface posée sur sa structure inox noir à 4 pieds. Son style épuré et moderne habillera parfaitement votre salle de bain contemporaine. Cette vaque carrée est pré-percée pour la robinetterie avec rebords porte-savon, et munie d'une bonde push&up; simple d'utilisation.Ses angles arrondis et sa finition blanc mat renforcent l'aspect contemporain de la vasque carrée totem SDV87. Livrée sans robinetterie, sans siphon et sans miroir.Livrée avec bonde push&up.