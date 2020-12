La Chine se prépare au déploiement de vaccins nationaux Covid-19 à l’essai et conclut des accords internationaux

Les commandes de vaccins expérimentaux nationaux contre le Covid-19 arrivent, même si les responsables de la santé ne les ont pas encore garantis.

Les gouvernements provinciaux de toute la Chine passent des commandes pour un coronavirus expérimental fabriqué dans le pays vaccins, bien que les responsables de la santé n’aient pas encore dit dans quelle mesure ils fonctionnent ou comment ils pourraient atteindre les 1,4 milliard d’habitants du pays. Les développeurs accélèrent les tests finaux, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères lors d’une réunion de l’ONU la semaine dernière, alors que la Grande-Bretagne approuvait l’utilisation d’urgence du vaccin candidat de Pfizer Inc. et que les fournisseurs se démenaient pour mettre en place la distribution.

Même sans approbation finale, plus d’un million d’agents de santé et autres en Chine qui sont considérés comme à haut risque d’infection ont reçu des vaccins expérimentaux sous autorisation d’utilisation d’urgence. Les développeurs n’ont pas encore révélé l’efficacité de leurs vaccins et les effets secondaires possibles.

L’industrie pharmaceutique chinoise naissante compte au moins cinq vaccins de quatre producteurs testés dans plus d’une douzaine de pays, dont la Russie, l’Égypte et le Mexique. Les experts de la santé affirment que même s’ils réussissent, le processus de certification pour les États-Unis, l’Europe, le Japon et d’autres pays développés pourrait être trop complexe pour qu’ils puissent y être utilisés. Cependant, la Chine a déclaré qu’elle veillerait à ce que les produits soient abordables pour les pays en développement et qu’elle poursuit activement des accords à travers le monde.

Dimanche, 1,2 million de doses du vaccin de la société chinoise Sinovac sont arrivées en Indonésie, a annoncé le gouvernement.

«Nous sommes très reconnaissants, Dieu merci, le vaccin est maintenant disponible afin que nous puissions immédiatement freiner la propagation du COVID-19 maladie, a déclaré le président Joko Widodo.

En Chine, jusqu’à présent, un seul développeur, le China National Pharmaceutical Group, connu sous le nom de Sinopharm, a déclaré en novembre avoir demandé l’approbation finale du marché pour l’utilisation de son vaccin. D’autres ont été approuvés pour une utilisation d’urgence sur des personnes jugées à haut risque d’infection.

Nous devons être prêts pour une production à grande échelle, a déclaré le vice-premier ministre Sun Chunlan lors d’une visite mercredi aux développeurs, selon l’agence de presse officielle Xinhua.

Sun, qui a également supervisé une grande partie de la réponse du pays, a visité l’une des filiales de Sinopharm à Pékin, Sinovac et un laboratoire de recherche relevant de la National Medical Products Administration, une agence de réglementation qui approuve les produits médicaux à usage public.

Le gouvernement n’a pas encore dit combien de personnes il prévoit de vacciner. Sun a déclaré que les plans prévoyaient de vacciner le personnel frontalier et d’autres populations à haut risque ce mois-ci.

Les entreprises utilisent des techniques plus traditionnelles que les développeurs occidentaux.

Ils disent que contrairement au vaccin de Pfizer, qui doit être conservé congelé à des températures aussi basses que moins 70 degrés Celsius (moins 94 Fahrenheit), le leur peut être conservé entre 2 et 8 C (36 à 46 F). Les producteurs chinois n’ont pas encore précisé comment ils pourraient être distribués.

Les experts de la santé se demandent pourquoi la Chine utilise des vaccins expérimentaux à une si grande échelle maintenant que l’épidémie est largement sous contrôle à l’intérieur de ses frontières.

Les responsables de la santé avaient précédemment déclaré que la Chine serait en mesure de fabriquer 610 millions de doses d’ici la fin de cette année et d’augmenter jusqu’à 1 milliard de doses l’année prochaine.

Le gouvernement de la province du Jiangsu, où se trouve la grande ville de Nanjing, a publié mercredi un avis d’achat de vaccins de Sinovac et Sinopharm pour une utilisation d’urgence.

Les autorités de la province du Sichuan à l’ouest, qui compte environ 85 millions de personnes, ont annoncé lundi qu’elles achetaient déjà des vaccins. Un journal officiel de la province d’Anhui, au sud-est de Pékin, a déclaré qu’un comité résidentiel local avait publié un avis demandant si les résidents voulaient un vaccin.

Les annonces du Sichuan et de l’Anhui ont indiqué que le vaccin, administré en deux injections, coûterait un total de 400 yuans (60).

Les vaccins de Sinovac et Sinopharm ont été approuvés pour une utilisation d’urgence en juillet.

En octobre, la province du Zhejiang au sud de Shanghai a offert la vaccination publique sous autorisation d’utilisation d’urgence. Il a déclaré que les personnes considérées à haut risque seraient prioritaires.

En novembre, le secrétaire du Parti communiste pour Sinopharm a déclaré que près d’un million de personnes avaient reçu son vaccin.

En septembre, le PDG de Sinovac a déclaré qu’environ 3 000 de ses employés avaient pris leur vaccin. Il a déclaré que la société avait fourni des dizaines de milliers de doses au gouvernement de la ville de Pékin.

Sinopharm a des essais cliniques en cours dans 10 pays, dont les Émirats arabes unis, l’Égypte, la Jordanie, le Pérou et l’Argentine avec près de 60 000 volontaires. Elle a construit deux installations en Chine capables de produire 200 millions de doses par an.

Sinovac a des essais au Brésil, en Turquie et en Indonésie. Ses données les plus récentes publiées, une étude dans la revue scientifique The Lancet, ont montré que son candidat produisait des niveaux d’anticorps plus faibles chez les personnes que ceux qui s’étaient rétablis du COVID-19. . L’entreprise prévoit qu’elle sera en mesure de produire quelques centaines de millions de doses du vaccin d’ici février ou mars de l’année prochaine.

Un autre producteur, CanSino, effectue des tests en Russie, au Pakistan et au Mexique et poursuit des partenariats dans les pays d’Amérique latine. Son vaccin, qui a été utilisé en urgence avec l’armée chinoise, utilise un adénovirus inoffensif pour transporter des gènes dans les cellules humaines afin de générer une réponse immunitaire.

Une quatrième société, Anhui Zhifei Longcom Biologic Pharmacy Co., mène des essais de phase finale à travers la Chine.

