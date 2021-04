La Chine se prépare à lancer trois astronautes sur sa nouvelle station spatiale

La Chine s’apprête à lancer trois astronautes en mission pour visiter le premier module de la nouvelle station spatiale du pays.

Le vaisseau spatial Shenzhou 12 et la fusée Long March 2F pour le lancement ont été livrés par chemin de fer au centre de lancement de satellites de Jiuquan dans le désert de Gobi, a annoncé le bureau chinois de génie spatial habité le 15 avril. Le vaisseau spatial et le lanceur sont maintenant en cours d’assemblage final et de test à le site de lancement, a déclaré CMSEO.

La mission Shenzhou 12 enverra trois taïkonautes, comme les astronautes chinois sont connus, en orbite terrestre basse. Leur vaisseau spatial Shenzhou aura rendez-vous et accostera avec le module de la station spatiale Tianhe, qui devrait être lancé mercredi soir (28 avril), quelque temps après 23h20 HAE (0320 29 avril GMT).

La Chine n’a pas révélé beaucoup de détails sur la mission. Cependant, la livraison de la fusée et du vaisseau spatial et le lancement imminent du module Tianhe indiquent que la mission avec équipage pourrait être prête à voler en juin.

Avant le lancement de l’équipage, un vaisseau spatial robotique cargo Tianzhou se rendra à Tianhe pour livrer des fournitures et du propulseur au module. Tianzhou 2 et sa fusée Long 7 mars viennent d’arriver à Wenchang dans le sud de la Chine en vue de son lancement en mai.

Les responsables chinois n’ont pas encore révélé l’identité des membres d’équipage de Shenzhou 12, et la Chine a précédemment gardé ces informations de près jusqu’à la fin du lancement. Les astronautes chinois sont cependant en formation intensive pour les missions de la station spatiale.

On ne sait pas non plus combien de temps durera la mission Shenzhou 12. La mission est la première de la phase de construction de la station spatiale chinoise et les astronautes pourraient passer des mois dans des systèmes de test en orbite et se préparer à l’arrivée des prochains modules et du vaisseau spatial de Tianzhou.

Un Long March 2F subit des tests en juillet 2020. (Crédit d’image: CMSEO)

La Chine prévoit 11 missions en 2021 et 2022 pour achever le complexe de la station spatiale, y compris des lancements de trois modules, quatre missions de cargo Tianzhou et quatre missions Shenzhou avec équipage.

Une fois opérationnelle, la station accueillera trois taïkonautes pendant trois mois à la fois. Il pourra également accueillir six membres d’équipage pour une durée limitée lors des changements de mission.

L’avant-poste achevé devrait représenter environ un cinquième de la masse de la Station spatiale internationale, un projet dont la Chine a été interdite par les États-Unis.

Les responsables spatiaux chinois ont déclaré qu’un vaisseau spatial Long March 2F et Shenzhou serait en attente à Jiuquan à tout moment au cas où une mission de sauvetage d’urgence aurait besoin de se lancer vers la station spatiale.

En 2003, la Chine n’est devenue que le troisième pays à réaliser des vols spatiaux habités indépendants, après l’Union soviétique / la Russie et les États-Unis. La Chine a jusqu’à présent lancé six missions avec équipage. La plus récente était la mission Shenzhou-11 d’un mois, composée de deux membres d’équipage, en 2016.

