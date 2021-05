La Chine publie les premières images de son atterrisseur sur Mars: c’est la planète aux yeux de Zhurong

À la fin de la semaine dernière, l’atterrisseur chinois Zhurong a atterri sur Mars après s’être détaché du vaisseau spatial Tianwen-1. Avec cela, la Chine est devenue le troisième pays à toucher avec succès la surface martienne. Maintenant, nous avons enfin des images officielles de l’exploit.





En fait, la Chine est le deuxième pays qui a fait le plus de progrès dans la conquête de Mars. Il a réussi à atterrir avec succès et garder l’atterrisseur opérationnel pendant une période suffisamment longue pour renvoyer les images officiers, ce que seuls les États-Unis avaient réalisé jusqu’à présent.

La China National Space Administration (CNSA) a publié les premières images officielles de Zhurong sur Mars. Ce sont deux images de la surface martienne une fois l’atterrissage réussi. De même, nous avons deux vidéos officielles montrant comment Zhurong s’est libéré du navire. La CNSA a rapporté aujourd’hui que les premières images capturées par l’atterrisseur comprennent deux photos: l’une en niveaux de gris et l’autre en couleur.

Mars depuis un atterrisseur non américain

La première des photos l’échelle de gris a été prise par la caméra sur le dessus du rover qui sert à éviter les obstacles. L’image, en raison de l’objectif de l’appareil photo, est considérablement déformée. On voit dans la partie supérieure les deux tiges du radar et le mécanisme de la rampe pour libérer le rover au centre de l’image.

La photo couleur pour sa part, il montre la caméra de navigation avec l’objectif pointé vers l’arrière de l’atterrisseur. Les deux principaux éléments que nous pouvons voir sont l’antenne pointée vers le haut pour communiquer avec l’orbiteur et tous les éventuels panneaux solaires déployés pour capter l’énergie.

Quant à Les vidéos, ils ne sont pas très détaillés. Cependant, ils nous permettent de voir comment le vaisseau spatial a largué l’atterrisseur à la surface de Mars. L’atterrisseur à ce moment-là était protégé par un bouclier thermique, ce que nous voyons n’est donc qu’un renflement.

Dans les jours à venir le rover commencera à explorer Mars laissant l’atterrisseur et naviguant seul. Nous commencerons probablement à voir plus d’images et de vidéos envoyées depuis Mars par Zhurong, tout comme Perseverance.

Via | CNSA