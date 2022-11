La Chine prévoit d’envoyer des singes à la station spatiale Tiangong pour étudier comment ils se reproduisent dans l’espace

07 novembre 2022 18:54:53 IST

La science-fiction nous a d’abord dit que nous, les humains, commencerions à coloniser et à nous installer dans l’espace, soit sur certaines stations spatiales, soit sur des planètes qui peut soutenir la vie telle que nous la connaissons. Bientôt, les scientifiques ont commencé à nous dire la même chose.

Croyant qu’un jour, toutes les nations auront élaboré une sorte de plan de colonisation à long terme au-delà de l’espace extra-atmosphérique, une équipe de scientifiques en Chine mène une expérience avec des singes pour voir si et comment ils se reproduisent dans l’espace.

Selon un rapport du South China Morning Post, une équipe de scientifiques prévoit d’envoyer un groupe de singes à la station spatiale Tiangong, qui a été achevée la semaine dernière. L’expérience consiste à voir comment les singes se reproduisent dans un environnement d’apesanteur, et s’ils sont ou non naturellement capables de le faire.

L’expérience, selon les rapports, sera menée dans le plus grand module de la station spatiale Tiangong, qui est principalement utilisé pour des expériences en sciences de la vie. L’étude est dirigée par un scientifique du nom de Zhang Lu,

S’adressant au quotidien chinois, le Dr Lu a déclaré qu’après avoir étudié des créatures plus petites comme les poissons et les escargots, « certaines études impliquant des souris et des macaques (singes) seront désormais menées pour voir comment ils grandissent ou même se reproduisent dans l’espace ». Il croit que ces expériences aideront à améliorer la compréhension de l’adaptation d’un organisme à la microgravité et à d’autres environnements spatiaux.

Les experts, qui sont déconcertés par les nouvelles de l’expérience, ont souligné qu’il existe encore un certain nombre de difficultés liées à la réalisation de telles études sur des formes vivantes complexes comme les rats et les primates. Ils ont noté que les chercheurs soviétiques de l’époque de la guerre froide avaient réussi à faire en sorte que quelques souris surmontent les défis physiques et aient des relations sexuelles au cours d’un vol spatial de 18 jours.

Cependant, aucun des sujets de test soviétiques n’a montré de signe de grossesse et aucun d’entre eux n’a accouché après son retour sur Terre.

Kehkooi Kee, professeur à l’école de médecine de l’Université Tsinghua, a déclaré que les défis d’une expérience des sciences de la vie dans l’espace augmentaient de façon exponentielle avec la taille des animaux utilisés. « Les astronautes devront les nourrir et s’occuper des déchets », a-t-il ajouté, selon le point de vente.

Les chercheurs ont également noté que certaines expériences au sol précédentes suggéraient que l’absence de gravité pouvait endommager les testicules et certains autres organes reproducteurs, entraînant une baisse significative de l’hormone sexuelle des animaux de test.

Cependant, le Dr Kee a également poursuivi en disant qu’étant donné que les grands animaux, en particulier les singes, partageaient davantage de similitudes avec les humains et que de plus en plus de nations envisageaient une installation à long terme en orbite autour de la Lune ou de Mars, « ces expériences seront nécessaires ».

