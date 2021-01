La Chine prévoit de lancer au moins 3 roquettes depuis la mer cette année

La Chine cherche à tirer pleinement parti de sa nouvelle capacité de lancement à partir de plates-formes maritimes avec au moins trois de ces missions prévues pour 2021.

La Chine a testé pour la première fois des lancements en mer avec une fusée solide Long 11 mars en juin 2019, envoyant sept satellites en orbite depuis une rampe de lancement flottante dans la mer Jaune.

Un deuxième lancement en mer réussi d’une fusée Long March 11 a été effectué en septembre 2020, cette fois avec neuf satellites. Désormais, après avoir également construit de nouvelles installations de production et d’essais sur la côte de la province du Shandong, dans l’est de la Chine, le pays cherche à dynamiser les lancements en mer du Long 11 mars.

« [This year], en fonction des besoins des utilisateurs et des exigences de sécurité des zones d’atterrissage au pays et à l’étranger, nous prévoyons de faire un lancement terrestre et trois à quatre lancements en mer « , Li Tongyu, commandant en chef du Long 11 mars de la L’Académie chinoise de la technologie des lanceurs (CALT), a déclaré aux médias d’État.

« Nous avons surmonté tous les problèmes techniques concernant les différents modes de lancement, y compris les lancements terrestres et maritimes », a déclaré Li. « Nous appliquerons progressivement ces technologies à l’avenir pour nous assurer que les lancements sont sûrs, fiables et rentables », a ajouté Li.

Le lancement depuis la mer présente de nombreux avantages pour la Chine. Le positionnement flexible du site de lancement signifie qu’il est plus facile de choisir une trajectoire de vol qui ne survole pas d’autres pays et garantit que les étages de fusée usés et d’autres débris tombent dans la mer plutôt que sur la terre, comme c’est le cas pour de nombreux lancements chinois.

Une plateforme maritime mobile permet également des lancements au plus près de l’équateur. La plus grande vitesse de rotation de la Terre près de l’équateur signifie une réduction des besoins en carburant pour atteindre l’orbite.

Notamment, les images des deux premiers lancements en mer montrent que le Long March 11 est «lancé à froid», ce qui signifie que la fusée est d’abord poussée hors de son tube par le gaz avant d’allumer ses moteurs. Le lancement est également contrôlé à distance depuis un navire voisin pour garder le personnel de la mission loin du danger.

Li a déclaré que CALT développait également un nouveau 11A long mars plus puissant. Cette variante utilisera un premier étage plus grand et plus large de 2,65 mètres (8,7 pieds) de diamètre et pourra envoyer 3300 livres. (1 500 kilogrammes) de charge utile sur une orbite héliosynchrone à une altitude de 435 miles (700 kilomètres). Ces orbites presque polaires permettent à un satellite de passer au-dessus d’un point de la Terre à la même heure chaque jour.

Cela le rendrait capable de lancer près de quatre fois la masse d’un long 11 mars de 6,5 pieds (2 m) de diamètre sur cette orbite. Le premier lancement est prévu en 2022.

CALT est l’une des deux principales académies qui fabriquent les fusées chinoises Long March. CALT se prépare également pour plus de 10 missions de la fusée de la série Long March 3, un lanceur qui part de Xichang dans le sud-ouest de la Chine et qui est le plus souvent utilisé pour envoyer des satellites vers des orbites géosynchrones plus élevées utilisées pour placer un satellite sur un point particulier sur La terre. Un grand nombre de ces lancements sont attendus au second semestre.

Parce que Xichang est profondément à l’intérieur des terres, ces lancements voient des débris tomber au sol plutôt que dans la mer. Les étages de fusées épuisés menacent parfois les zones habitées, mais des précautions sont prises avant les missions. CALT a également récemment expérimenté avec des ailettes de grille et des parafoils pour limiter la zone des zones de largage pour les débris Long March 3B.

Au total, plus de 40 lancements du long mars sont prévus pour 2021, a annoncé début janvier la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), principal entrepreneur spatial chinois.

