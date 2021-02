La Chine peut suivre les conversations du clubhouse: l’alarme des chercheurs

Pavillon c’est le social du moment et de plus en plus d’utilisateurs (pour l’instant uniquement sur iPhone) le rejoignent; la plate-forme basée sur des conversations audio en temps réel soulève cependant des problèmes de diverses natures, parmi lesquels ceux liés à la vie privée sont potentiellement les plus préoccupants. La dernière alarme de ce point de vue a été lancée par des chercheurs de l’Observatoire Internet de Standford, selon l’infrastructure sous-jacente au fonctionnement du Clubhouse émet signaux passant par les serveurs et les entreprises chinoises, et rendent théoriquement possible pour le gouvernement de Pékin suivre le comportement des utilisateurs dans l’application.

Plus précisément, les chercheurs ont découvert qu’une partie du système de communication qui prend en charge l’application repose sur les services d’Agora Inc, un ‘Entreprise appartenant à des Chinois qui opère cependant dans le monde entier. Les serveurs du groupe qui rendent possible le fonctionnement du Clubhouse sont positionné partout dans le monde, Y compris la Chine; l’élément le plus inquiétant qui a émergé des enquêtes des chercheurs est cependant que certaines des données transitant par ces serveurs ils voyagent en clair. Ces données comprennent identifiants d’utilisateur, c’est-à-dire les codes numériques attribués de manière univoque et irréversible à chaque membre du réseau social: quiconque parvient à intercepter ou avoir accès aux informations qui transitent sur les serveurs en question, peut facilement savoir qui parle à qui, dans chaque pièce – reconstruire les liens entre les groupes, les sujets d’intérêt et bien plus encore.

Pour les chercheurs, les implications sont dangereuses: le gouvernement chinois pourrait utiliser des outils de surveillance pour reconstruire des réseaux de connaissances et de contacts dans l’application ou agir légalement sur l’entreprise partenaire du Clubhouse pour obtenir directement les mêmes informations. Le son des conversations lui-même semble être plus protégé des regards et des oreilles indiscrets: Agora a clairement indiqué que le trafic audio des utilisateurs non chinois ne transitait jamais par la Chine. De leur côté, les développeurs du Clubhouse ont répondu aux objections des chercheurs en promettant de nouvelles mesures de sécurité au sein de l’application: à partir d’un système pour obscurcir les identifiants d’utilisateurs voyageant entre les serveurs vers un blocage total en transmission de signaux techniques aux infrastructures situées en Chine.

