La Chine ouvre son énorme télescope FAST de 500 mètres à la communauté internationale après l’effondrement de l’Arecibo

2020 a été une année fatale pour l’immense radiotélescope Arecib. Ce qui a commencé avec une paire de câbles cassés et a suivi l’annonce officielle de leur démolition, s’est terminé par l’effondrement et la rupture de la plate-forme. Le radiotélescope Arecibo était le deuxième plus grand au monde, seulement derrière le russe RATAN-600, mais maintenant ce poste a été occupé par le FAST chinois, un radiotélescope de 500 mètres qui sera ouvert à la communauté internationale en 2021.

À partir de l’année prochaine, la Chine commencera accepter les candidatures de scientifiques internationaux qui souhaitent effectuer des mesures en utilisant le FAST (Télescope sphérique à ouverture de cinq cents mètres ou télescope sphérique de cinq cents mètres d’ouverture). Actuellement, le radiotélescope est principalement utilisé pour capturer des signaux radio émis par, avant tout, des pulsars.

Une immense structure qui s’ouvre sur le monde

La Chine a proposé la construction du télescope en 1994. Le projet a été approuvé en 2007 et la construction a commencé en 2011. En 2016, le FAST était prêt, mais pas avant d’avoir à relocaliser quelque 10 000 habitants qui vivaient dans la région. Son budget était de 700 millions de yuans, environ 87,8 millions d’euros au changement, mais le coût final était d’environ 150 millions d’euros pour changer.

Le FAST est situé à Pingtang, dans la province du Guizhou. Il a un diamètre de 500 mètres, d’où son nom, bien que seulement 300 mètres soient utilisés. Cependant, sa sensibilité est trois fois supérieure à celle d’Arecibo et son angle est deux fois plus grand que celui d’Arecibo (40 ° par rapport au 20 ° du télescope à Porto Rico). De plus, il y a un Zone de 5 kilomètres où les téléphones portables et les ordinateurs ne sont pas autorisés, quelque chose conçu pour éviter les signaux intrusifs qui peuvent affecter les mesures.

Le radiotélescope Arecibo s’est effondré début décembre.

Il a commencé à fonctionner dans une phase de test en 2016, mais seuls les scientifiques chinois ont pu y accéder. Au cours de cette phase de test, FAST a découvert plus d’une centaine de pulsars. Un pulsar est une étoile à neutrons à rotation rapide qui émet des radiations périodiquement et régulièrement. Que FAST allait s’ouvrir à la communauté internationale est connu depuis un certain temps. Fin 2019, Nature a avancé les données après s’être entretenu avec Zhiqiang Shen, directeur de l’Observatoire astronomique de Shanghai.

Selon Wang Qiming, inspecteur en chef du centre de développement et d’exploitation FAST, «notre comité scientifique vise à rendre FAST de plus en plus ouvert à la communauté internationale». Ce serait un bonne poussée pour la Chine, qui vise à devenir le leader mondial de l’intelligence artificielle, de l’espace, des énergies renouvelables et de la robotique d’ici 2035.

Via | Phys.org

Image | fast.bao.ac.cn