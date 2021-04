La Chine montre comment elle envisage d’effectuer des vols suborbitaux: une fusée réutilisable similaire à Starship et des navires lancés avec des catapultes

Au cours de ce dernier week-end à Chine ils ont célébré la Journée nationale de l’espace. Une journée spéciale pour le pays asiatique où, entre autres, ils ont montré leurs projets pour le voyages de point à point sur les vols suborbitaux sur Terre. Le projet de la Chine de voyager n’importe où dans le monde (dans l’espace) en quelques minutes. Ses deux concepts sont les plus uniques.





Selon ArsTechnica, lors d’un événement organisé à Nanjing, en Chine, Employés CATL (L’Académie chinoise de la technologie des lanceurs) a montré les concepts en vidéo. La vidéo a ensuite été partagée sur le réseau social Weibo et montre comment ils prévoient de réaliser des vols subortbitaux avec des passagers dans les deux décennies. Objectif que SpaceX a également relevé en 2017 ou que Virgin Galactic tente depuis longtemps.

Fusées et catapultes réutilisables

Dans la vidéo partagée par CATL, vous pouvez voir essentiellement deux concepts d’engins spatiaux pour effectuer des vols suborbitaux. Laissant de côté certaines incongruités telles que les passagers en apesanteur qui apparaissent lorsque l’étage supérieur est encore utilisé, la vidéo nous donne une idée générale des projets de la Chine.

Dans le premier des concepts que nous avons un vaisseau spatial avec une fusée similaire à ce que propose SpaceX avec Starship. Le navire, en plus d’avoir une forme et une apparence similaires, est composé de deux étages, où le premier décolle du second lorsqu’il atteint une certaine altitude et retourne à terre pour être réutilisé.

Dans le deuxième des concepts, nous trouvons un vaisseau spatial plus similaire à ceux de Virgin Galactic. L’aspect curieux ici est de savoir comment ils ont l’intention de le mettre en orbite. L’idée est lancez-le avec une gigantesque catapulte électromagnétique cela permettrait au navire d’accélérer sur les rails avant de quitter la surface de la Terre. Une fois atteint une certaine hauteur, il allumerait ses propulseurs pour monter en orbite terrestre. L’atterrissage serait horizontal comme un avion traditionnel.

L’idée n’est pas entièrement nouvelle, la Chine a déjà annoncé ses plans de vols suborbitaux il y a des années. Si tout se passe comme prévu, les vols suborbitaux de la Chine seront une réalité en 2035 pour le transport de charges utiles. le le transport de passagers sur les vols suborbitaux est prévu pour 2045.

Via | ArsTechnica