La Chine montre au monde son nouveau prototype de train maglev: avec 620 km / h, elle cherche à être le plus rapide du monde

Les trains Maglev sont actuellement l’un des moyens de transport terrestre les plus rapides que nous ayons. À des centaines de kilomètres à l’heure, ces trains sont capables de transporter des centaines de personnes sur de longues distances et des périodes beaucoup plus courtes que les trains traditionnels en lévitant sur les voies. Désormais, la Chine cherche à aller plus loin, avec une nouvelle technologie son prochain train maglev s’attend à atteindre un minimum de 620 km / h.





Le nouveau train a été récemment dévoilé à Chengdu, la capitale de la province du Sichuan dans le sud-ouest de la Chine. En réalité, c’est un prototype du train qui a été présenté. Avec un design futuriste et épuré, le train maglev à grande échelle a été mis en lévitation en présence de tous pour démontrer vos capacités.

Ils disent qu’il atteindra 620 km / h minimum, et auparavant ils nous ont déjà montré un autre qui va pour 600 km / h. Au Japon, la série Maglev L0 atteint 603 km / h.

Lévitation magnétique avec supraconducteur à haute température

Il y a une différence essentielle entre ce maglev et d’autres qui fonctionnent déjà dans le monde. C’est cette différence qui lui permet d’atteindre des vitesses beaucoup plus élevées qu’un train maglev traditionnel (qui est généralement autour de 400 km / h). Cette différence n’est autre que le type de technologie de lévitation que vous utilisez.

Le nouveau train maglev chinois utilise un supraconducteur à haute température développé par Southwest Jiaotong University, China Railway Group Limited et CRRC Corporation Limited. Environ 9 millions d’euros ont été investis pour le réaliser et la technologie HTS (High Temperature Superconductor) devrait être plus efficace pour les trains maglev.

Les Les trains maglev traditionnels utilisent un supraconducteur à basse température. Dans un tel cas, le train doit d’abord accélérer avant la lévitation. Avec HTS, cependant, le train peut être amené à léviter directement, lui permettant ainsi d’être accéléré avec moins de consommation d’énergie. Lors de la présentation du prototype, les participants ont pu déplacer le prototype de 12 tonnes avec un seul doigt, selon CGTN.

Tout cela dit, il y a encore des problèmes à résoudre avant de voir ce train maglev transporter des passagers. Les ingénieurs ont indiqué qu’il restait encore des problèmes à résoudre avant qu’il ne soit commercialement viable. Parmi ces problèmes, se distingue la construction des lignes maglev pour ce train, qui coûterait plusieurs dizaines de millions d’euros pour chaque kilomètre de trajet. Il y a aussi le problème du bruit généré par un train de cette taille et avec des vitesses aussi élevées.

Via | CGTN et SCMP

Images | Xinhua