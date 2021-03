La Chine mise sur l’hydrogène: le plus grand marché automobile mondial investit dans les piles à combustible après la consolidation de l’électricité

Great Wall, le plus grand fabricant chinois de SUV, a annoncé qu’il lancerait cette année son premier SUV à pile à hydrogène. Un pari qu’ils développent depuis plusieurs années et avec lequel ils comptent se placer dans le top 3 mondial des constructeurs de véhicules à hydrogène dans trois ans. Ce n’est pas un mouvement occasionnel, mais le résultat d’un engagement progressif pour la voiture à hydrogène.

Le plus grand marché automobile au monde veut aller au-delà de la transition électrique. À l’automne 2020, la Chine a annoncé de nouvelles politiques publiques pour soutenir les véhicules à hydrogène et l’infrastructure nécessaire. Dans le passé, une assistance spécifique avait été proposée pour l’achat de ce véhicule, mais depuis quelques mois la Chine a également exigé que les administrations et les entreprises locales développent les infrastructures nécessaires. Un pas en avant en termes de maturité qui a fini par conduire des marques comme Geely ou Great Wall à annoncer leur soutien à cette technologie.

Les voitures à hydrogène veulent aller aussi vite que les voitures électriques

Wei Jianjun, fondateur de Great Wall, explique qu’au cours des cinq dernières années, son entreprise a investi quelque 260 millions d’euros (2 milliards de yuans) dans les technologies liées à l’hydrogène et prévoit de investir 390 millions d’euros supplémentaires sur les trois prochaines années. «Le développement de l’industrie liée à l’hydrogène progressera aussi vite que celui des véhicules électriques», disent-ils du constructeur chinois.

L’hydrogène a l’avantage qu’il s’agit d’une technologie propre et n’est pas soumis aux coûts élevés du recyclage du lithium ou des batteries elles-mêmes. Cependant, le produire et le transporter dans le véhicule coûte très cher et dans la pratique, ils finissent par générer des émissions dérivées. Si déjà dans les voitures électriques, l’infrastructure de recharge est pertinente pour faciliter leur adoption, avec les voitures à hydrogène, l’infrastructure pour rapprocher l’hydrogène a un rôle encore plus nécessaire.

La Chine veut qu’un million de voitures à pile à combustible arrivent dans ses rues au cours de la prochaine décennie. Le marché actuel des voitures à hydrogène est dirigé par des marques japonaises telles que Toyota avec sa Mirai, mais La Chine cherche à suivre la voie du Japon Dans ce secteur.

Outre des constructeurs comme Great Wall, SAIC Motor, le plus grand constructeur automobile chinois, a annoncé son intention de gagner 10% du marché de l’hydrogène d’ici 2025. Un atterrissage pas aussi proche que Great Wall, mais qu’il anticipe que le grand chinois les marques ont également la voiture à hydrogène parmi leurs plans. Au total, au cours des cinq prochaines années, SAIC Motor prévoit de lancer au moins 10 modèles à base d’hydrogène.

Dans le cas de Great Wall, la société a annoncé son intention de lancer jusqu’à huit nouveaux modèles basés sur la marque WEY, également pour les cinq prochaines années.

En janvier 2021, Hyundai Motor a annoncé la création d’une usine de voitures à hydrogène en Chine. Malgré la rivalité entre la Corée du Sud et la Chine, le constructeur a annoncé que sa Hyundai Nexo serait produite dans une usine au sud-est de Guangzhou. Un investissement d’environ 1000 millions d’euros et qui d’ici mi-2022 devrait être prêt pour produisent environ 6500 voitures à hydrogène par an.

La pile à hydrogène a déjà une présence significative en Chine dans les bus Geely, disponibles dans plusieurs grandes villes du pays, selon la société.

Pour le moment, le nombre de voitures à hydrogène est encore dérisoire par rapport au nombre de voitures électriques. Selon les données de ., on estime qu’il y a un peu plus de 7000 voitures à hydrogène en Chine. Très peu par rapport aux plus de 4 millions de voitures électriques. Mais comme pour la transition électrique, les différents motoristes accélèrent pour la voiture à hydrogène et ces chiffres pourraient être très différents dans quelques années.

