La Chine met en orbite des satellites Yaogan plus classifiés

La Chine a procédé à deux lancements de satellites classés Yaogan la semaine dernière alors qu’une grande partie du monde attendait de voir où et quand le Long March 5B tomberait.

Une fusée Long March 2C a décollé du centre de lancement de satellites de Xichang dans le sud-ouest de la Chine à 14 h 11 HAE jeudi (18 h 11 GMT, 6 mai ou 2 h 11 heure locale le 7 mai), envoyant le huitième trio de satellites Yaogan-30 sur une orbite à 600 kilomètres d’altitude.

Les triplés Yaogan-30 (08) rejoignent sept groupes précédents en orbite qui ont été lancés depuis 2017.

Décollage du Long March 2C depuis Xichang transportant trois satellites Yaogan-30 (08) et Tianqi-12. (Crédit d’image: CASC)

Les satellites seront utilisés pour des enquêtes sur l’environnement électromagnétique et d’autres tests technologiques connexes, selon le média d’État Xinhua.

Aucune image et peu de détails sur les satellites Yaogan ne sont publiés, de la même manière que les lancements classifiés effectués par d’autres pays. Les analystes occidentaux considèrent que les satellites de la série Yaogan sont des satellites de reconnaissance militaire chinois.

Un rapport de l’Institute of Microsatellite Innovation de l’Académie chinoise des sciences (CAS) indique que les satellites Yaogan-30 (08) disposent d’un nouveau mode de fonctionnement du réseau multi-satellite, principalement utilisé pour « les études d’environnement électromagnétique et les tests techniques associés ».

La durée de vie et la fiabilité des satellites ont également été améliorées par rapport à celles lancées précédemment, indique le rapport (chinois).

Tianqi-12, un petit satellite pour la connectivité des données de l’Internet des objets (IoT) pour la société commerciale Guodian Gaoke, basée à Pékin, était également à bord du vol.

La mission Yaogan-30 (08) a été précédée par un lancement Long March 4C du satellite Yaogan-34 le 30 avril à 3 h 27 HAE (7 h 27 GMT, 15 h 27 heure locale).

Une longue marche 4C décolle de Jiuquan pour envoyer Yaogan-34 en orbite. (Crédit d’image: CASC)

La fusée Long March 4C a décollé du centre de lancement de satellites Jiuquan dans le désert de Gobi au nord-ouest de la Chine, plaçant Yaogan-34 sur une orbite de 1 100 km de haut.

Yaogan-34 a été décrit comme un satellite de télédétection optique pour l’étude des ressources en terres, la planification urbaine, la conception du réseau routier, l’estimation du rendement des cultures et la prévention et la réduction des catastrophes. Il fournira également des services d’information pour la construction de la Ceinture et de la Route, la stratégie de développement des infrastructures régionales et mondiales de la Chine, selon Xinhua.

Les lancements étaient les 12 et 13 de 2021 de la Chine. Le pays a pour objectif de lancer au moins 40 fois cette année.

Le lancement de l’engin spatial cargo et de ravitaillement Tianzhou-2 est également prévu en mai vers le nouveau module de la station spatiale Tianhe récemment lancé par le Long March 5B.

