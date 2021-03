La Chine limite l’utilisation de la Tesla par l’armée et le gouvernement: Elon Musk dit que s’ils espionnaient, ils feraient déjà fermer l’entreprise

Vendredi dernier, un rapport du WSJ a mis en garde contre les inquiétudes en Chine selon lesquelles les voitures Tesla espionnaient l’État. Par conséquent, les militaires, les responsables de l’État et les entreprises ayant des liens étroits avec le gouvernement avaient été interdits d’utiliser des véhicules Tesla. Elon Musk, PDG de Tesla, ne le voit pas du tout comme ça, dit que s’ils espionnaient, ils auraient fermé l’entreprise.





Selon le rapport du WSJ, La Chine craint que les caméras extérieures de Tesla, qui enregistre constamment des images, peut être utilisé pour collecter des images à renvoyer aux États-Unis. Les véhicules Tesla sont équipés d’une multitude de caméras et de capteurs à l’extérieur pour collecter des informations qui seront ensuite utilisées pour la conduite assistée. Cependant, la Chine estime que ces informations peuvent également être utilisées pour l’espionnage, selon le WSJ.

Dans la guerre froide entre la Chine et les États-Unis, il semble que non seulement ces derniers mesures de sécurité. Alors que les États-Unis cherchent à bloquer presque toutes les entreprises chinoises, ils recherchent également à partir de Chine un moyen d’être plus indépendant et plus dirigeant. Maintenant, il semble également ajouter des mesures de précaution contre un éventuel espionnage.

L’importance de la Chine pour Tesla

Lors d’une conférence du China Development Forum tenue ce samedi, Elon Musk a abordé le sujet. Interrogé sur l’espionnage de ses voitures, il a déclaré: «Nous sommes très fortement incités à être très confidentiels avec toute information». Cette incitation n’est autre que « Si Tesla utilisait des voitures pour espionner en Chine ou ailleurs, nous serons fermés. »

Si quelque chose que Tesla ne peut pas se permettre, c’est bien sûr en train de perdre des marchés. Actuellement La Chine est l’un de ses plus grands marchés selon .. L’année dernière, elle a vendu près de 150 000 véhicules dans le pays asiatique, ce qui représente environ 30% de ses ventes.

Le Le marché de la voiture électrique est également compétitif en Chine, où Tesla n’opère pas seul mais accompagné d’une multitude de concurrents. Xpeng est sans aucun doute l’un des plus pertinents, bien que le plus populaire soit une voiture électrique pour seulement 3600 euros.

Via | WSJ et .